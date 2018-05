Z Cristiano Ronaldo w składzie dla reprezentacji Portugalii nie będzie celów nie do osiągnięcia podczas zbliżających się mistrzostw świata w Rosji - tak przynajmniej uważa portugalski trener Manchesteru United Jose Mourinho. Przypomnijmy, że przed dwoma laty portugalska kadra - oczywiście z Ronaldo na czele - sięgnęła po mistrzostwo Europy.

Portugalia ma interesujący skład - przyznał Jose Mourinho w rozmowie z ESPN Brazil, jednak z jego wypowiedzi wynika, że ewentualny sukces reprezentacji zależałby w dużej mierze od gwiazdora Realu Madryt. Bez Cristiano mogłoby to być niemożliwe. Ale z nim w składzie nic nie będzie niemożliwe - stwierdził słynny trener.

Tomaszewski: Robert, odejdź z Bayernu! Tam cię nienawidzą Orzeł Górskiego, słynący z ciętego języka, ponownie zabiera głos. Tym razem apeluje do Roberta Lewandowskiego o jak najszybsze opuszczenie Bayernu Monachium. Ma to przynieść korzyść naszej reprezentacji podczas mistrzostw świata w Rosji. Jan Tomaszewski w rozmowie z Pawłem Pawłowskim zdradza... czytaj więcej

Były szkoleniowiec m.in. FC Porto, Chelsea, Interu Mediolan i Realu Madryt został zapytany również o szanse Argentyny, która na mistrzostwo świata czeka od 1986 roku.

Uważam, że bez Lionela Messiego Argentyna nie byłaby pretendentem. Ale z nim będzie jednym z faworytów turnieju - ocenił.

Mourinho zwrócił również uwagę na siłę reprezentacji Brazylii.

Bardzo podoba mi się struktura reprezentacji Brazylii, jej taktyka i mentalność. To mieszanka naturalnego talentu Brazylijczyków z poważnym podejściem taktycznym, fizycznym. To zespół zdolny do skutecznej obrony, z odpowiednim wsparciem. A z przodu są Willian, Neymar, Philippe Coutinho i Gabriel Jezus... Wszyscy to gracze o wyjątkowych umiejętnościach - podkreślił szkoleniowiec.

W rosyjskich mistrzostwach świata, które startują już 14 czerwca, Portugalczycy zmierzą się w grupie B z reprezentacjami Hiszpanii, Maroka i Iranu. Argentyna spotka się w grupie D z Islandią, Chorwacją i Nigerią, a Brazylia - w grupie E - ze Szwajcarią, Kostaryką i Serbią.