​Piłkarze Brazylii zwyciężają w sparingach, ale nie wygrywają meczów w mistrzostwach świata. Jeśli dziś nie pokonają Kostaryki, będzie to już czwarte spotkanie bez zwycięstwa "Canarinhos" w mundialu, wliczając turniej przed własną widownią w 2014 roku. Mecz grupy E rozgrywany jest w Sankt Petersburgu. W pierwszej kolejce pięciokrotni mistrzowie globu Brazylijczycy zremisowali ze Szwajcarią 1:1, zaś Kostaryka przegrała z Serbią 0:1.

Tuż przed meczem Brazylii / PAP/EPA





Brazylia nie wygrała także dwóch ostatnich meczów na MŚ przed czterema laty. Najpierw w półfinale uległa Niemcom 1:7, zaś w spotkaniu o trzecie miejsce przegrała z Holandią 0:3. Statystycy przypominają, że serię aż czterech gier bez triumfu miała w latach 1974-1978.



Ale z drugiej strony "Canarinhos" triumfowali w dziewięciu z dziesięciu potyczek z Kostaryką, w tym 1:0 w ostatniej, jaka miała miejsce we wrześniu 2015 roku. Od trzynastu meczów podopieczni selekcjonera Tite nie doznali porażki, ale kibice czekają na zwycięstwa, a nie remisy.



Kostaryka wcale nie będzie łatwym rywalem. Przed czterema laty na brazylijskich boiskach trafiła do bardzo mocnej grupy, tymczasem zajęła... pierwsze miejsce, pokonując Urugwaj 3:1 i Włochy 1:0 oraz remisując z Anglią 0:0. Później wyeliminowała po karnych Grecję, zaś w ćwierćfinale - także po serii jedenastek - odpadła z Holandią.



Media sporo uwagi poświęcają kostarykańskiemu piłkarzowi pochodzenia brazylijskiego Celso Borgesowi. 30-letni zawodnik Deportivo La Coruna jest synem Alexandre Guimaresa, reprezentantka Kostaryki grającego przeciwko Brazylii (0:1) podczas MŚ w 1990 roku. To był pierwszy w historii występ Kostaryki w mundialu, a do tego bardzo udany, bowiem zakończony awansem do 1/8 finału. Później Guimares (miał 12 lat, gdy jego ojciec-lekarz przeniósł się z Brazylii do Kostaryki) był selekcjonerem reprezentacji tego kraju i prowadził ją podczas mistrzostw świata w 2002 i 2006 roku.



Borges zaznaczył, że wraz z kolegami z drużyny narodowej nie będą skupiać się wyłącznie na zatrzymaniu Neymara. Musimy być bardzo dobrze zorganizowani i świetnie się komunikować między sobą, choć wiadomo, że z takimi rywalami gra się trudno. Ale my, Kostarykańczycy, jesteśmy zdolni do wielkich rzeczy, jeśli mocno trzymamy się razem.



Krytykowany za występ ze Szwajcarią Neymar opuścił jeden z treningów (powodem ból w kostce) w tym tygodniu, ale ma zagrać przeciwko Kostaryce. "Ze stopą już w porządku" - przyznał 26-letni piłkarz, na którego liczą fani "Canarinhos".



Przypuszczalne składy (grupa E, piątek, godz. 14 czasu polskiego, Sankt Petersburg):



Brazylia: 1-Alisson - 14-Danilo, 2-Thiago Silva, 3-Miranda, 12-Marcelo - 5-Casemiro, 15-Paulinho - 19-Willian, 11-Coutinho, 10-Neymar - 9-Gabriel Jesus.



Kostaryka: 1-Keylor Navas - 16-Christian Gamboa, 2-Johnny Acosta, 3-Giancarlo Gonzalez, 6-Oscar Duarte, 8-Bryan Oviedo - 12-Joel Campbell, 5-Celso Borges, 20-David Guzman, 10-Bryan Ruiz - 21-Marco Urena.



Sędzia: Bjoern Kuipers (Holandia).