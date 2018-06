"Dziś zagramy dla naszego Kraju, dla naszej dumy - liczy się tylko drużyna i zwycięstwo" - napisał na Facebooku piłkarz reprezentacji Polski Kamil Grosicki. Biało-czerwoni zmierzą się z Kolumbią już dziś o godz. 20.

"Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego" - stwierdził Grosicki. "Bądźcie z nami - potrzebujemy Was jak zawsze" - dodał, zwracając się do kibiców.

Ankieta Jaki wynik obstawiacie w meczu Polska-Kolumbia? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Jaki wynik obstawiacie w meczu Polska-Kolumbia? Wysoka wygrana Polski 10% Wymęczone zwycięstwo Polski 37% Remis 9% Przegrana Polski 34% Wysoka przegrana Polski 10%

głosów: 326

Biało-czerwoni na inaugurację przegrali 1:2 z Senegalem, podobnie jak Kolumbia z Japonią. Druga porażka może oznaczać koniec szans na wyjście z grupy.







W składzie zespołu Adama Nawałki szykuje się sporo zmian w porównaniu z meczem z Senegalem. Polacy, spodziewając się ofensywy Kolumbijczyków, zagrają prawdopodobnie defensywnie i będą czekać na kontrataki.



W drużynie z Ameryki Południowej zabraknie ukaranego czerwoną kartką już w trzeciej minucie meczu z Japonią doświadczonego pomocnika Carlosa Sancheza. Tymczasem trener biało-czerwonych ma już do dyspozycji wracającego po kontuzji barku Kamila Glika, choć możliwe, że jeszcze nie zaryzykuje ze wstawianiem go do składu.