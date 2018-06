Iran po raz pierwszy od czasu rewolucji wpuścił kobiety na trybuny piłkarskich aren. Hitem internetu jest zdjęcie fanki futbolu, kibicującej drużynie z Iranu na tegorocznym mundialu w Rosji. Na fotografii widzimy uśmiechniętą dziewczynę z namalowaną flagą na policzku. Jednak to, co przykuło uwagę społeczności międzynarodowej, to jej identyfikator i widniejąca na nim fotografia młodej kobiety.

