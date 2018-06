Sąd apelacyjny w Sudanie uchylił wyrok kary śmierci wobec 19-letniej Noury Hussein, skazanej w maju za to, że broniąc się przed gwałtem ze strony mężczyzny, którego musiała poślubić wbrew swej woli, śmiertelnie go raniła - poinformował prawnik kobiety. W zamian Noura Hussein trafi na pięć lat do więzienia - przekazał jeden z obrońców Abdulla Ibrahim.

zdj. ilustracyjne /Abaca /PAP

REKLAMA