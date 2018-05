W pierwszym dniu tegorocznych egzaminów maturalnych najważniejsi politycy w Polsce opublikowali życzenia dla zdających. O maturzystach pamiętali m.in. prezydent, premier, a także marszałkowie Sejmu i Senatu.

Drodzy Maturzyści! Rozpoczynacie dziś jeden z najważniejszych egzaminów. Chcemy zapewnić, że jesteśmy z Wami i trzymamy za Was kciuki - zapewniła w specjalnym klipie para prezydencka.

Długo przygotowywaliście się do tej chwili. Matura to podsumowanie Waszej szkolnej nauki, ale również początek nowego etapu w życiu. To klucz do przyszłych studiów i pracy - stwierdził prezydent Andrzej Duda. Wykorzystajcie dobrze swoją wiedzę, pokażcie, że jesteście gotowi podjąć to wyzwanie. Uwierzcie w siebie i nie dajcie się zaskoczyć - dodała jego żona, Agata Kornhauser-Duda. Oboje życzyli maturzystom świetnych wyników i dobrych życiowych wyborów.

"Drodzy Maturzyści! Wymarzonych tematów, rozwinięcia skrzydeł i "łamania tego, czego rozum nie złamie"! Wszyscy trzymamy za Was kciuki! Powodzenia!" - napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki.





O maturzystach pamiętali również marszałkowie Sejmu i Senatu.





"Drodzy Maturzyści, #piąteczek, po majówce... Lekko nie jest. Życzę Wam jednak bezstresowego dnia i obyście dostali tematy swoich marzeń. #matura2018" - napisał Marek Kuchciński na Twitterze.





"Kasztany już zakwitły, więc #matura czas zacząć! Powodzenia #maturzyści!" - życzenia tej treści zamieścił marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

Dziś rozpoczynają się matury. Ponad 274 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników przystąpiła o godzinie 9 do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Chęć przystąpienia do matury - tak jak w latach ubiegłych - zadeklarowali też abiturienci z wcześniejszych roczników, którzy chcą poprawić swój wynik. Dlatego wszystkich przystępujących w piątek do egzaminu z polskiego na poziomie podstawowym jest ponad 282 tys.





