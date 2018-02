W środę władze Warszawy zamierzają złożyć do wojewody wniosek o ponowne rozpatrzenie decyzji w sprawie budowy pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej na pl. Piłsudskiego. Stołeczni urzędnicy uważają, że miasto musi być stroną tego postępowania, a pomnik nie jest inwestycją obronną. Tylko takie można stawiać na tym terenie po przejęciu przez wojewodę.

Z informacji naszego dziennikarza wynika, że władze Warszawy, poza ścieżką administracyjną i domaganiem się uznania za stronę postanowienia, rozważają pozew cywilny przeciwko Skarbowi Państwa. Chodzi o naruszenie kompetencji i interesów samorządu: od decyzji o zajęciu pl. Piłsudskiego po postawienie tam pomnika.

Władze Warszawy patrząc na terminy sądowe wydają się być pogodzone z faktem, że budowę pomnika nie da się już zablokować.

Po naszej stronie nie ma również przekonania, że jesteśmy w stanie znaleźć coś, co w granicach przepisów prawa pozwoli to zablokować - mówi wiceprezydent stolicy Michał Olszewski.

Zapewnia, że miasto nie zamierza uciekać się do każdych pozaprawnych metod. Nie będzie na przykład blokowania drogi dojazdowej do terenu budowy, bo płot na pl. Piłsudskiego graniczy z pasem drogi miejskiej.

Jest wstydem miasta stołecznego Warszawy, że do tej pory nie postawiono ani pomnika prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, ani że nie zbudowano pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej, który jest pomnikiem ponad politycznym (...). To wstyd, skandal i rzecz, która nie powinna była się nigdy zdarzyć - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Krzysztof Szczerski, komentując sprawę budowy pomnika na Placu Piłsudskiego.

Każdy kolejny miesiąc bez pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej to kolejny miesiąc wstydu miasta stołecznego Warszawy - dodał szef gabinetu prezydenta, zapytany o to czy pomnik stanie przed dniem 10 kwietnia.

Odnosząc się do zapowiedzi ze strony opozycji o rozebraniu pomnika w wypadku zmiany władzy w Polsce, Szczerski stwierdził: To jest barbarzyństwo, zapowiedź rządów barbarzyńskich, ja mam nadzieję, że do barbarzyństwa w Polsce nie dojdzie.

Minister wyraził opinię, że powinien także powstać pomnik ś.p. Lecha Kaczyńskiego: I to nie tylko w Warszawie, dlatego, że Polska powinna szanować i oddawać część swoim najwyższym przedstawicielom.