"W miejscu, gdzie stoi Grób Nieznanego Żołnierza, nie może powstać żaden inny pomnik" - oświadczył w rozmowie z RMF FM Rafał Grupiński. Poseł Platformy Obywatelskiej uważa, że rozpoczęcie budowy monumentu upamiętniającego ofiary katastrofy smoleńskiej przy placu Piłsudskiego to łamanie prawa. "My na pewno ten pomnik rozbierzemy" - powiedział Grupiński. "Takie poglądy to wyraz barbarzyństwa" - odpowiada wiceminister kultury Jarosław Sellin. Komitet Społeczny Budowy Pomników śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku poinformował, że Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 r. ma stanąć na obszarze zielonym między placem Piłsudskiego w Warszawie a ul. Królewską. „Jesteśmy coraz bliżej spełnienia oczekiwań wielu milionów Polek i Polaków dotyczących godnego upamiętnienia Ofiar Tragedii Smoleńskiej" - napisano w komunikacie.

