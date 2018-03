W sobotę wieczorem po mszy w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej, jej uczestnicy przeszli przed Pałac Prezydencki w Warszawie w comiesięcznym marszu pamięci. Tradycyjnie przemówił tam prezes PiS Jarosław Kaczyński. "Jesteśmy blisko prawdy. Wiemy na pewno, że to, co zostało ustalone przez tzw. komisję Anodiny i komisję Millera to nie jest prawda" - powiedział. "Chce powiedzieć, że wszyscy, którzy wzięli udział w chociaż jednym takim marszu, przyczynili się do ujawnienia prawdy" - podkreślił. "To przedostatni marsz, ale nie przedostatnia miesięcznica. Msze w kościele seminaryjnym z rana i wieczorem w Katedrze św. Jana będą odbywały się nadal" - dodał Jarosław Kaczyński.

