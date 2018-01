Droga naprawy Rzeczpospolitej czasem ze względu na okoliczności jest kręta, ale ufajcie, że idziemy drogą w tym samym kierunku, że ten kierunek nie ulegnie zmianie, że dojdziemy do celu - mówił w środę podczas obchodów 93. miesięcznicy smoleńskiej prezes PiS Jarosław Kaczyński. "Nasza droga, droga (...) naprawy Rzeczpospolitej, dobrej zmiany, czasem, ze względu na okoliczności jest kręta, ale to, o co was dzisiaj proszę (...) to zaufanie" - powiedział szef PiS.

REKLAMA