Korea Północna zgodziła na udział w rozmowach międzykoreańskich na wysokim szczeblu, podczas których mają zostać omówione kwestię związane z przygotowaniem zbliżającego się szczytu przywódców oby państw - poinformowały władze w Seulu.

Władze KRLD przekazały w sobotę rano wiadomość, w której zaznaczyły, że zgadzają się na spotkanie z przedstawicielami Korei Południowej pod koniec tego miesiąca, aby przygotować się na międzypaństwowy szczyt pod koniec kwietnia - podało południowokoreańskie ministerstwo ds. zjednoczenia.

Jak poinformowało ministerstwo, delegacje KRLD i Korei Południowej spotkają się w czwartek, 29 marca, w Panmundżomie, w strefie zdemilitaryzowanej na granicy obu państw. Z prośbą o to spotkanie zwróciła się w ubiegłym tygodniu do władz w Pjongjangu Korea Południowa.



Po szczycie przywódców państw koreańskich może dojść do spotkania prezydenta USA z przywódcą Korei Północnej. Donald Trump zgodził się spotkać z Kim Dzong Unem do końca maja.



Kim poprosił Trumpa o spotkanie za pośrednictwem południowokoreańskiej delegacji, która była w Pjongjangu przed dwoma tygodniami, i przedstawił "zobowiązanie Korei Północnej do natychmiastowego zaprzestania prób balistycznych i jądrowych".



W 2017 roku Korea Północna przeprowadziła szóstą i zarazem największą dotąd próbę ładunku nuklearnego oraz kilka prób rakiet balistycznych. Po wystrzeleniu międzykontynentalnej rakiety balistycznej (ICBM) pod koniec listopada ubiegłego roku reżim ogłosił, że jest w stanie dokonać ataku atomowego na całe kontynentalne terytorium Stanów Zjednoczonych.