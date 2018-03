Biały Dom ma nadzieję, że jednak dojdzie do spotkania prezydenta Donalda Trumpa z przywódcą Korei Północnej. Jak na razie wciąż nie ma oficjalnego potwierdzenia w tej sprawie Pjongjangu. Do pierwszego w historii szczytu USA-KRLD miałoby dojść pod koniec maja. "Oferta została złożona, a my ją przyjęliśmy. Korea Północna złożyła kilka obietnic i mamy nadzieję, że ich dotrzyma. Jeśli tak, to spotkanie odbędzie się zgodnie z planem" - powiedziała w poniedziałek rzeczniczka Białego Domu Sarah Sanders.

