Prezydent USA Donald Trump oznajmił, że przyjmuje z zadowoleniem otwierającą się możliwość podjęcia rozmów z Koreą Płn. "Miejmy nadzieję, że może to prowadzić do (...) sukcesu dla całego świata" - powiedział. Trump dodał: "Kto wie, dokąd to zaprowadzi?", zastrzegając, że nie jest jasne, czy podjęcie przez Stany Zjednoczone rozmów z Pjongjangiem przyniesie jakieś dywidendy.

