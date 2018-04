W razie "zagranicznej agresji" na Syrię Teheran stanie u boku Damaszku - ogłosił główny doradca przywódcy Iranu Ali Akbar Welajati. Wszystko wskazuje na to, że to odpowiedź na słowa prezydenta USA Donalda Trumpa, który zapowiedział kroki militarne w reakcji na niedawny atak chemiczny na szpital w Dumie we Wschodniej Gucie.

