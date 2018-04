Premier Theresa May jest gotowa dać zielone światło dla udziału Wielkiej Brytanii w akcji militarnej w odpowiedzi na domniemany atak chemiczny w Syrii. Nie będzie przy tym zabiegała o uprzednie wyrażenie na to zgody przez parlament - poinformowała BBC. Rzecznik premier May odmówił skomentowania tych doniesień.

REKLAMA