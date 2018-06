Hiszpania przyjmie migrantów z pokładu Aquariusa, którym nie pozwoliły zejść na ląd Włochy i Malta. Statek zawinie do portu w Walencji - poinformowały służby prasowe nowego hiszpańskiego premiera Pedro Sancheza. Wcześniej minister obrony Hiszpanii Margarita Robles zarzuciła władzom Unii Europejskiej niechęć do przyjmowania migrantów. "Prawo międzynarodowe nakazuje chronić ludzkie życie. Zapis ten występuje w wielu dokumentach międzynarodowych, np. w Karcie Narodów Zjednoczonych" - powiedziała Robles. Wkrótce po jej wystąpieniu do władz Malty i Włoch zaapelowała Komisja Europejska, prosząc o zapewnienie opieki migrantom ze statku.

