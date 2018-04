Prawie 350 tys. uczniów klas III gimnazjów w całym kraju będzie w środę, czwartek i piątek pisało obowiązkowy egzamin gimnazjalny. Pierwszego dnia będzie sprawdzana ich wiedza humanistyczna. Wszystkie arkusze i odpowiedzi będą pojawiać się na naszej stronie internetowej.

Podczas tegorocznej sesji egzaminu gimnazjalnego - tak jak w latach ubiegłych - każdego dnia uczniowie otrzymają do rozwiązania dwa bloki zadań - pierwszy o godzinie 9., drugi o godzinie 11. Pomiędzy nimi będzie przerwa.

W środę na egzaminie z wiedzy humanistycznej uczniowie jako pierwszy dostaną blok zadań z historii i wiedzy o społeczeństwie. Na ich rozwiązanie będą mieli 60 minut (uczniowie z dysleksją 80 minut). Drugi blok będzie zawierał zadania z języka polskiego. Na ich rozwiązanie gimnazjaliści będą mieli 90 minut (dyslektycy 135 minut).



W czwartek część matematyczna, w piątek język obcy

W czwartek na egzaminie z wiedzy matematyczno-przyrodniczej uczniowie w pierwszym bloku znajdą zadania z nauk przyrodniczych - biologii, chemii, fizyki i geografii. W drugim bloku będą zadania z matematyki. Na rozwiązanie zadań z pierwszego gimnazjaliści dostaną 60 minut (dyslektycy 80 minut), a z drugiego - 90 minut (dyslektycy 135 minut).



W piątek egzamin z języka obcego odbędzie się na dwóch poziomach. Najpierw będzie test na poziomie podstawowym. Na rozwiązanie zadań uczniowie będą mieli 60 minut (dyslektycy 80 minut). Po przerwie gimnazjaliści przystąpią do testu na poziomie rozszerzonym. Potrwa on także 60 minut (dla dyslektyków 90 minut).



Do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym ma obowiązek przystąpić każdy gimnazjalista. Na poziomie rozszerzonym jest obowiązkowy tylko dla tych, którzy wybrali język, którego uczyli się również w szkole podstawowej. Mogą do niego przystąpić także pozostali gimnazjaliści, jeśli zechcą sprawdzić swoje umiejętności językowe.



Największa grupa gimnazjalistów - 87,1 proc. - zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym (83,3 proc. przystąpi również do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym). Drugim najczęściej wybieranym językiem jest niemiecki. Do egzaminu z tego języka na poziomie podstawowym chce przystąpić 10,4 proc. gimnazjalistów (na poziomie rozszerzonym 2,6 proc.).



Na trzecim miejscu w wyborach uczniów jest od wielu lat język rosyjski. W tym roku zdawać go chce 1,7 proc. uczniów. Chęć zdawania egzaminu z francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego zadeklarowało poniżej 1 proc. gimnazjalistów.



Wyniki 15 kwietnia

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie może przystąpić do egzaminu w środę, czwartek i piątek, to będzie go pisał w drugim terminie - 4, 5 i 6 czerwca.



Uczeń przyłapany na ściąganiu podczas egzaminu musi przystąpić do niego jeszcze raz. Jeśli zaś napisze słabo, ale uzyska oceny pozytywne na świadectwie na zakończenie III klasy, to i tak ukończy gimnazjum.



Wyniki egzaminu uczniowie poznają 15 czerwca. Powtórka w celu poprawy wyniku nie jest możliwa. Wynik egzaminu będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Podczas postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki uzyskane na zakończenie nauki w gimnazjum (odnotowane na świadectwie, potwierdzone zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego i stosownymi zaświadczeniami).



Środa, czwartek i piątek będą w części gimnazjów dniami wolnymi od lekcji. Decyzję w tej sprawie podejmują dyrektorzy szkół.

To będzie przedostatnia sesja egzaminu gimnazjalnego

Będzie to przedostatnia sesja egzaminu gimnazjalnego. Rozpoczęło się już wygaszanie gimnazjów, w roku szkolnym 2017/2018 nie powstały ich pierwsze klasy. Uczniowie, którzy w ubiegłym roku skończyli VI klasę szkoły podstawowej, we wrześniu zamiast rozpocząć naukę w gimnazjum, przeszli do VII klasy szkoły podstawowej. Tak samo będzie w tym roku.

Ostatnia sesja egzaminu gimnazjalnego zostanie przeprowadzona w roku szkolnym 2018/2019 (równolegle z przeprowadzanym po raz pierwszy egzaminem ósmoklasisty). Od 1 września 2019 r. gimnazja przestaną istnieć.