Święta Bożego Narodzenia za pasem, karp jeszcze nie jest sprawiony, pierogi niegotowe, a warzywa na sałatkę wciąż czekają, żeby się nimi zająć. A do tego choinka wciąż bez ozdób. Jak w tym wszystkim nie zgubić tego, co jest naprawdę ważne? Podpowiada w RMF FM biskup Rafał Markowski. W rozmowie z Marcinem Zaborskim tworzy świąteczne drzewko, ozdabiając je siedmioma słowami, bez których nie ma dobrych świąt. Jakie to słowa? - sprawdźcie, oglądając rozmowę.

Biskup Markowski przekonuje, że Boże Narodzenie to czas ważny nie tylko dla ludzi wierzących. Można mieć różny stosunek do Chrystusa i jego Ewangelii, można mieć różny stosunek do faktu narodzenia Syna Bożego, ale to są święta, z których naprawdę można czerpać duchowo. Bez względu na swój osobisty stosunek do chrześcijaństwa - podkreśla nasz gość. I dodaje, że święta to także dobry czas na to, by spojrzeć na swoje życie.