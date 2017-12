Siedmioro wybitnych profesorów medycyny przygotowało dla słuchaczy RMF FM wyjątkową Wigilię! Lekarze zadbali o to, żeby było smacznie, ale przede wszystkim zdrowo. Potrawy które przygotowali znajdą się na każdym polskim stole, ale sposób ich przyrządzenia sprawia, że ta Wigilia na pewno będzie jedną z najzdrowszych!

Barszcz z buraka jest na raka!

Jak w każdym polskim domu - pierwszą wigilijną potrawą jest barszcz czerwony. Według własnego przepisu przygotował go dla nas profesor Tomasz Grodzicki, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, geriatrii i hipertensjologii, prorektor Uniwesytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum.

Barszcz daje nam to, że jest nam od razu ciepło. Kiedy się rozgrzewamy, to normalizuje nam się ciśnienie, czujemy się od razu lepiej, jesteśmy gotowi do przyjęcia kolejnych potraw - mówi prof. Tomasz Grodzicki.

Ponadto barszcz poprawia naszą odporność, zapobiega anemii, wspomaga układ krwionośny i zawiera kwas foliowy, który dobrze wpływa na pracę naszego serca.

Kto je śledzie, temu się wiedzie!

Zalety wigilijnego śledzia wylicza profesor Jacek Dubiel, wybitny kardiolog, wieloletni szef II Kliniki Kardiologii Collegium Medicum. Warto jeść śledzie, bo my potrzebujemy kalorii. Kalorie pokrywamy białkami, tłuszczami i węglowodanami. W śledziu są te tłuszcze, które nie działają miażdżycotwórczo, a wręcz odwrotnie. Śledź ma także dużo potasu, który jest dobrym elektrolitem i zmniejsza zagrożenie nadciśnieniem - mówi prof. Dubiel.

Śledzie też wpływają na nasz nastrój, bo zwiększają poziom serotoniny, działają przeciwdepresyjnie, wzmacniają pamięć i koncentrację. Dodatkowo, są bogatym źródłem witamin: A, D i E.

Kluski z makiem też chronią przed rakiem!

Na żadnym stole wigilijnym nie może zabraknąć tradycyjnej przekąski, czyli klusek z makiem. Tą słodkie danie przygotował dla nas prof. Jan Kulig, chirurg, szef kliniki chirurgii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Przy tym daniu bardzo ważna jest kolejność podawania składników, bo to danie przygotowujemy w zdrowej wersji. W obróbce termicznej nie możemy pozbawić maku wszystkich witamin i składników odżywczych. Mak ma dużo wapnia, błonnika, kwasów nienasyconych broniących przed sklerozą, dlatego powinniśmy go dodawać na samym końcu - mówi prof. Kulig.

Mak też chroni kości i obniża poziom złego cholesterolu we krwi. Dodatkowo jest rośliną oleistą, bogatą w kwas oleinowy, ważny nienasycony kwas tłuszczowy, który wykazuje działanie antynowotworowe. Dba też o zdrowie jelit, bo zawiera dużo błonnika.

Król jest tylko jeden! Karp w galarecie

Prawdziwym królem każdej wigilijnej kolacji jest karp. Nie ma na świecie nigdzie takiego miejsca, gdzie karp byłby aż tak popularny. Trochę podróżowałem po świecie, wiele czasu spędziłem w Stanach Zjednoczonych. Pamiętam takie spotkanie świąteczne, gdzie ludzie z różnych krajów mówili o tym, co jest wyjątkowe na ich świątecznych stołach. O karpiu mówiliśmy tylko my, czyli Polacy - mówi prof. Maciej Małecki, diabetolog, prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego i dziekan wydziału lekarskiego Collegium Medicum UJ.

Karp to samo zdrowie. Zawiera wartościowe białko, kwasy tłuszczowe, Omega 3, dobre i dla mózgu i dla naczyń krwionośnych. Pozwalają nam odsunąć perspektywę zawału czy udaru - mówi prof. Małecki.

Dodatkowo galareta, w której przyrządzany jest karp, zawiera dużo żelatyny, która wzmacnia pracę stawów, wpływa na kondycję cery, paznokci i włosów.

>>>ZOBACZ PRZEPIS NA KARPIA W GALARECIE WEDŁUG PROFESORA MACIEJA MAŁECKIEGO<<<





Piernik to siła!

Piernik przygotowała dla nas profesor Ewa Czarnobilska, specjalista alergolog, Kierownik Centrum Alergologii Klinicznej i Środowiskowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Piernik zawiera substancje korzenne, które poprawiają krążenie, działają antyoksydacyjnie, hamują miażdżycę, poprawiają trawienie i całą pracę układu pokarmowego - mówi prof. Czarnobilska.

Siła piernika tkwi w wielości dodatków. Miód wzmacnia odporność, ma właściwości przeciwbakteryjne, a kakao działa przeciwzakrzepowo i poprawia krążenie.

>>>ZOBACZ PRZEPIS NA PIERNIK WEDŁUG PROFESOR EWY CZARNOBILSKIEJ<<<





Do picia - tylko kompot z suszu!

Pierogi i kompot z suszu przygotował dla nas prof. Piotr Chłosta, urolog, prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Kierownik Katedry i Kliniki Urologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Jeżeli rozmowa z urologiem o potrawach, to tylko o płynach. Trzeba pamiętać, że kompot powinien być przygotowany na podstawie wody źródlanej, nie może też on składać się z owoców wędzonych, wyłącznie z suszonych. Suszone śliwki, gruszki i jabłka to podstawa - mówi prof. Chłosta.

Największą zaletą tego kompotu jest duża zawartość błonnika, który przyspiesza pracę jelit i zapewnia szybkie uczucie sytości i przyspiesza trawienie. Susz to także źródło witamin, które jest korzystne dla układu moczowego - mówi prof. Chłosta.

Susz zawiera dużo potasu, który finalnie wpływa na układ krążenia i dotlenia mózg. Dodatkowo suszone owoce są źródłem magnezu, który jest składnikiem mineralnym chroniącym nasz układ nerwowy.

>>>ZOBACZ PRZEPISY NA PIEROGI I KOMPOT Z SUSZU AUTORSTWA PROFESORA PIOTRA CHŁOSTY<<<





W Wigilię najważniejsze jest serce

Wśród świątecznego zabiegania i przygotowań łatwo przegapić to, co najważniejsze, czyli serce i miłość. Wiele osób cierpi przy wigilijnym stole, dlatego że nie ma tych najbliższych. Wspominają tych, których zabrakło, "po których głosach wciąż drży powietrze", jak mówi przepiękna kolęda dla nieobecnych - mówi profesor Dominika Dudek, lekarz psychiatra, kierownik Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ.

W psychiatrii spotykam młodych ludzi, którzy przychodzą ze swoimi lękami, depresjami, którzy tracą sens życia i dokonują nawet prób samobójczych i mówią o samotności. Co z tego, że mam tysiące znajomych na Facebooku, ale tak naprawdę nikt się mną nie interesuje - mówi prof. Dudek.

Za pomoc w realizacji dziękujemy restauracji Stacja Cucina.