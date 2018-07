Były prezydent Lech Wałęsa opublikował w mediach społecznościowych podziękowania dla zespołu The Rolling Stones. To odpowiedź na słowa lidera grupy - Micka Jaggera - wypowiedziane podczas niedzielnego koncertu w Warszawie.

"Chciałbym podziękować sir Mickowi Jaggerowi i zespołowi The Rolling Stones za to, że przypomniał sobie o Polsce, o naszych rządach prawa" - napisał były prezydent. "Prawdziwa Solidarność zawsze zwycięży" - dodał.

Jestem za stary by być sędzią, ale jestem dość młody, by śpiewać - stwierdził Mick Jagger podczas niedzielnego koncertu The Rolling Stones w Warszawie. Wiele osób odebrało to jako odpowiedź na wcześniejszy apel Wałęsy.



"Prosimy o Waszą uwagę, mając na względzie wybitnych, odważnych ludzi, którzy walczyli o wolność w bloku wschodnim. Ci ludzie wiele poświęcili za wolność słowa i sztuki. Rozumieli, że dla obrony wolności sądy muszą być niezależne. To był jeden z ważnych celów ich walki. Znaliście takie osoby, Vaclav Havel był jedną z nich" - napisał Wałęsa w liście, który opublikował na Facebooku w przeddzień koncertu The Rolling Stones. "Dzisiaj owoce ich pracy są zagrożone" - dodał.





