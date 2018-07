"Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf ma na razie urlop do 19 lipca" - poinformował zespół prasowy SN. Rzecznik tego sądu Michał Laskowski zaznaczył, że "to jest normalny urlop, a I prezes SN pracuje i korzysta z urlopu, jak każdy".

prof. Małgorzata Gersdorf / Marcin Obara / PAP

Każdy pracownik może korzystać z urlopu, otrzymując w tym czasie wynagrodzenie. Ta kwestia stanie się bardziej realna w momencie, gdy będzie należało wypłacić pani sędzi wynagrodzenie, to będzie pod koniec lipca - powiedział PAP sędzia Laskowski. Jak dodał zastępujący Gersdorf prezes Józef Iwulski prowadzi z nią oraz działem księgowym rozmowy "na temat, jak to rozwiązać". Rzecznik SN przekazał, że decyzje w sprawie "zapadną w tym lub na początku przyszłego tygodnia".