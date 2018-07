Jeśli uchwała neo-KRS, którą negatywnie zaopiniowała moje oświadczenie o woli dalszego orzekania wynika z oczywistego niedołączenia do niego zaświadczenia lekarskiego, to ono w ogóle nie powinno być opiniowane. Jeśli jednak oceniano mnie merytorycznie, to chyba zaskarżyłbym tę uchwałę - mówi prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego Stanisław Zabłocki.

