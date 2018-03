Procedura artykułu 7. Traktatu Unii Europejskiej wobec Polski będzie kontynuowana - zapowiedział wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Dziś - w odpowiedzi na grudniowe rekomendacje Brukseli w sprawie praworządności - polski rząd odrzucił stawiane Warszawie zarzuty.

Frans Timmermans / PAP/EPA

Polskie odpowiedzi na rekomendacje Komisja Europejska dopiero przeanalizuje, ale już widać, że tzw. biała księga, przedstawiona przez premiera Mateusza Morawieckiego, nie odpowiada na oczekiwania Brukseli. Dokument ten nie odpowiada na zastrzeżenia dotyczące niezależności systemu sądownictwa - mówił wiceszef Komisji Frans Timmermans na spotkaniu ministrów. Zauważył także, że opisując analogię między wprowadzoną przez polski rząd reformą, a istniejącymi rozwiązaniami w krajach członkowskich, popełniono w białej księdze błędy i nieścisłości.

Cytowane w białej księdze Hiszpania, Francja i Niemcy także wytknęły Polsce błędy. W dodatku nie były zadowolone, że zostały przez Warszawę użyte jako wymówka.

Timmermans zapowiedział, że wróci do kwestii praworządności w Polsce na kolejnym spotkaniu ministrów w kwietniu.

Komisja Europejska, podejmując w grudniu decyzje o uruchomieniu wobec Polski procedury z art. 7 Traktatu o UE, dała Polsce trzy miesiące na wprowadzenie w życie rekomendacji dotyczących praworządności. Wśród nich były zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym, w tym o niestosowanie zapisu o obniżonym wieku emerytalnym wobec obecnych sędziów. KE domagała się też zmiany w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa. Chciała, by nie przerywano kadencji sędziów członków Rady oraz by zapewniono, że nowy system będzie gwarantował wybór sędziów członków przez przedstawicieli środowiska sędziowskiego. KE zapowiadała możliwość wycofania art. 7, jeśli polskie władze spełnią jej postulaty. Termin na to, a także na przekazanie odpowiedzi na rekomendacje, został wyznaczony na wtorek 20 marca.

(mpw)