"​Nasza reprezentacja nie gra w meczu inauguracyjnym piłkarskich mistrzostw świata w Rosji. Jeżeli w ogóle na jakiś mecz się wybiorę, to będzie to mecz polskiej reprezentacji, mam nadzieję, że będzie to mecz finałowy" - powiedział Andrzej Duda. Prezydent odniósł się w ten sposób do słów Krzysztofa Szczerskiego, który w Porannej rozmowie w RMF FM powiedział: "Wczoraj pan prezydent podjął decyzję, że nie będzie uczestniczył jako przedstawiciel Polski w mundialu w Rosji".

/PAP

REKLAMA