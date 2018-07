W kilkudziesięciu miastach w Polsce odbywają się demonstracje przeciwko ustawie o Sądzie Najwyższym. Według jej przeciwników, prawo wprowadzone głosami posłów PiS jest niezgodne z konstytucją. Tego zdania jest sama prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf. Zapowiada, że chociaż ustawa ją obejmuje - jutro przyjdzie normalnie do pracy - i wskazuje na zapis w konstytucji, który mówi, że jej kadencja ma trwać 6 lat. "Nie doszliśmy z panem prezydentem do konsensusu, kto dalej jest pierwszym prezesem Sądu Najwyższego" - powiedziała Gersdorf do protestujących w Warszawie.

Manifestacja zorganizowana przez przeciwników reformy sądownictwa przed siedzibą Sądu Najwyższego w Warszawie / Jakub Kamiński / PAP

Demonstracje odbywają się w największych miastach, np. w Warszawie przed siedzibą Sądu Najwyższego w Warszawie. Uczestnicy demonstracji mają ze sobą flagi Polski i Unii Europejskiej.

Plac Krasińskich jest wypełniony niemal w całości, a manifestacja rozpoczęła się od odśpiewania Hymnu Polski. Wśród protestujących jest także I prezes SN Małgorzata Gersdorf.

Małgorzata Gersdorf: Nie doszliśmy z panem prezydentem do konsensusu, kto dalej jest I prezesem SN

Nie doszliśmy z panem prezydentem do konsensusu, kto dalej jest pierwszym prezesem Sądu Najwyższego - mówiła Małgorzata Gersdorf do protestujących przeciwko ustawie PiS w Warszawie.



Pierwsza prezes zgodnie z ustawą wprowadzoną staraniem PiS ma o północy przejść formalnie w stan spoczynku. Małgorztara Gersdorf powtarza jednak, że nie godzi się z tymi przepisami. Oświadczyła, że jej kadencja kończy się dopiero w 2020 roku.



Prof. Gersdorf podkreślała, że przekaz po spotkaniu z prezydentem mógł być niezrozumiały, dlatego zaznaczyła, że sędzia Józef Iwulski będzie pełnił funkcję I prezesa SN wyłącznie w zastępstwie, w koniecznych sytuacjach.



Gersdorf mówiła, że zobowiązana jest do przestrzegania najwyższego prawa w Polsce, dlatego działa na podstawie konstytucji.



W czasie protestu ze sceny popłynął także apel do nowo wybranych członków Krajowej Rady Sądownictwa, z przypomnieniem, że to instytucja, która powinna stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Kilkaset osób protestuje także w Poznaniu na Placu wolności. Uczestnicy manifestacji mają ze sobą polskie i europejskie flagi. Nie odpuszczamy - podkreślają organizatorzy.



Kilkaset osób protestuje przed Sądem Okręgowym w Łodzi.



Protest przed Sądem Okręgowym w Łodzi Agnieszka Wyderka /RMF FM

Protesty odbywają się także m. in. w Krakowie, Wrocławiu, Katowicach, Gdańsku, Bydgoszczy czy Toruniu.

W proteście w Gdańsku uczestniczy m. in. były prezydent Lech Wałęsa.

Lech Wałęsa / Adam Warżawa / PAP





Spotkanie prezydenta i I prezes SN. Gersdorf: Mój status nie zmienił się po rozmowie z prezydentem

O godz. 17:00 zakończyło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy i I prezes Sądu Najwyższego Małgorzatą Gersdorf. Jego tematem były zmiany w Sądzie Najwyższym.

Nie ulega wątpliwości, że na mocy obowiązujących przepisów pierwsza prezes SN Małgorzata Gersdorf przechodzi w stan spoczynku na mocy prawa - powiedział po spotkaniu wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha.

Jeśli chodzi o mój status - I prezesa SN - to on się nie zmienił po rozmowie z panem prezydentem, bo konstytucja stawia mi 6-letnią kadencję, jutro jeszcze przyjdę do pracy, później zamierzam pójść na urlop - powiedziała w Sejmie Małgorzata Gersdorf.



W trakcie spotkania prezydenta i I prezes Sądu Najwyższego przed Pałacem Prezydenckim - pod hasłem "W obronie wolnych sądów" - protestowało ok. 300 osób.





Obowiązki I prezesa SN będzie wykonywał Józef Iwulski.

(ph)