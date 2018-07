Jeśli chodzi o mój status - I prezesa SN - to on się nie zmienił po rozmowie z panem prezydentem, bo konstytucja stawia mi 6-letnią kadencję, jutro jeszcze przyjdę do pracy, później zamierzam pójść na urlop - powiedziała w Sejmie Małgorzata Gersdorf.

Małgorzata Gersdorf / Marcin Obara / PAP

O godz. 17:00 zakończyło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy i I prezes Sądu Najwyższego Małgorzatą Gersdorf. Jego tematem były zmiany w Sądzie Najwyższym.

Nie ulega wątpliwości, że na mocy obowiązujących przepisów pierwsza prezes SN Małgorzata Gersdorf przechodzi w stan spoczynku na mocy prawa - powiedział po spotkaniu wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha.

Obowiązki I prezesa SN, bezpośrednio po przejściu sędzi Gersdorf w stan spoczynku, będzie wykonywał Józef Iwulski.

Przed Pałacem Prezydenckim pod hasłem "W obronie wolnych sądów" protestowało ok. 300 osób.

Plany się nie zmieniły, I prezes SN Małgorzata Gersdorf ma zamiar być jutro w pracy - poinformował wcześniej rzecznik prasowy Sądu Najwyższego sędzia Michał Laskowski. Jak wtedy dodał nie wie, jakie będą "dalsze losy decyzji pani prezes" i czy np. zdecyduje ona przejściu na urlop.



Jak przekazał sędzia Laskowski we wtorek o godz. 15.30 - jeszcze przed spotkaniem z prezydentem Andrzejem Dudą - Gersdorf wydała zarządzenie o wyznaczeniu jako kierującego pracą SN prezesa Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Józefa Iwulskiego "do zastępowania I prezes SN na czas swojej nieobecności". O treści zarządzenia I prezes SN poinformowała pana prezydenta- dodał.



Prezes Iwulski jest już upoważniony do zastępowania I prezes SN. (...) To jest zarządzenie o zastępowaniu, czyli wtedy, kiedy nie ma tego, który jest zastępowany, wyznaczony jest ten, który ma zastępować. A jeśli jest ten, który zastępowany ma być, to oczywiście on pełni swoje obowiązki. Tak rozumiem ideę zastępstwa - powiedział rzecznik SN.



Po wtorkowym spotkaniu z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy i m.in. Małgorzaty Gersdorf - które odbyło się przed godz. 17:00 - wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha mówił, że nie ulega wątpliwości, że na mocy obowiązujących przepisów I prezes SN Małgorzata Gersdorf przechodzi w stan spoczynku z mocy prawa. Informował, że wolą prezydenta było to, by najstarszy stażem sędzia SN - prezes Józef Iwulski - od środy wykonywał funkcje związane z wykonywaniem obowiązków I prezesa SN.

Wcześniej głos w tej sprawie zabrał prezydencki minister Paweł Mucha. Na konferencji Mucha został zapytany, czy Małgorzata Gersdorf zgodziła się z prezydentem Andrzejem Dudą w kwestii swojego ustąpienia ze stanowiska I prezes Sądu Najwyższego przechodząc w stan spoczynku i w związku z tym nie przyjdzie do pracy 4 lipca. Prezydencki minister odpowiedział: Nie jestem rzecznikiem pani profesor Gersdorf.

Natomiast nie spodziewam się, żeby pani profesor Gersdorf wybierała się do pracy - dodał. Jak podkreślił, "Sądem Najwyższym kieruje sędzia Józef Iwulski na podstawie art. 14 par. 2 ustawy o Sądzie Najwyższym".

(ph)