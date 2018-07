Na placu przed Sądem Najwyższym trwa protest przeciwko zmianom w sądownictwie. Bierze w nim udział kilkaset osób. Wśród przemawiających jest m. in. Lech Wałęsa. "Grozi nam kryterium uliczne, ale my walczyliśmy o kartkę wyborczą, musimy pokojowo odsunąć tych, którzy łamią prawo" - powiedział były prezydent.

Lech Wałęsa z jednej strony zagrzewał do walki z obecną władzą, a z drugiej - krytykował obecną opozycję.

Z taką liczbą osób to my dużo nie wywalczymy - podkreślił były prezydent, który jeszcze przed przyjazdem zapowiadał, że liczy na co najmniej sto tysięcy protestujących.

Ja sam jest za stary, mam już ponad 70 lat - mówił o swojej roli były szef "Solidarności".





Będę przyglądał się, zostanę tutaj na kilka dni - powiedział do zgromadzonych Wałęsa.

Lech Wałęsa to pierwszy z kilkunastu mówców, wśród których mają być także rzecznik stowarzyszenia sędziów Iustitia Bartłomiej Przymusiński, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Jacek Trela, szef Krajowej Izby Radców Prawnych Maciej Bobrowicz, czy sędzia Igor Tuleya, który nakazał prokuraturze wznowienie śledztwa w sprawie przeniesienia głosowania nad budżetem do Sali Kolumnowej.

W tej chwili na placu jest kilkadziesiąt osób. Po drugiej stronie ulicy Miodowej, przed kościołem garnizonowym jest mała grupka kontrmanifestantów.

Wczoraj w kilkudziesięciu miastach Polski odbyły się demonstracje przeciwko ustawie o Sądzie Najwyższym. Według jej przeciwników, prawo wprowadzone głosami posłów PiS jest niezgodne z konstytucją. Tego zdania jest sama prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf.



Demonstracje odbyły się w największych miastach, np. w Warszawie przed siedzibą Sądu Najwyższego w Warszawie. Uczestnicy demonstracji mieli ze sobą flagi Polski i Unii Europejskiej.

Plac Krasińskich był wypełniony niemal w całości, a manifestacja rozpoczęła się od odśpiewania Hymnu Polski. Wśród protestujących była także I prezes SN Małgorzata Gersdorf.



Kilkaset osób protestowało także w Poznaniu na Placu wolności. Uczestnicy manifestacji mieli ze sobą polskie i europejskie flagi. Nie odpuszczamy - podkreślają organizatorzy.



Kilkaset osób protestowało przed Sądem Okręgowym w Łodzi.

Protesty odbyły się także m. in. w Krakowie, Wrocławiu, Katowicach, Kielcach, Gdańsku, Bydgoszczy czy Toruniu.

W proteście w Gdańsku uczestniczył m. in. były prezydent Lech Wałęsa.

(ph)