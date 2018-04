Mimo protestów opozycji, posłowie z sejmowej komisji sprawiedliwości, rozpoczęli we wtorek prace nad nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym. Politycy Nowoczesnej domagali się odroczenia prac, do czasu osiągnięcia kompromisu pomiędzy rządem a Komisją Europejską w sprawie reformy sądownictwa.

Zdaniem polityków opozycji, posiedzenie sejmowej komisji sprawiedliwości, powinno odbyć się w innym terminie, bo PiS forsuje kolejny niekonstytucyjny projekt. Jego celem - według opozycji - jest zmniejszenie kompetencji pierwszej prezes Sądu Najwyższego i wzmocnienie pozycji prezydenta. Ma chodzić o to, żeby Andrzej Duda mógł powołać osobę, która przejmie obowiązki Małgorzaty Gersdorf, kiedy sędzia będzie musiała przerwać pracę w Sądzie Najwyższym ze względu na wiek.



Kamila Gasiuk-Pihowicz z Nowoczesnej podkreśliła również, że pierwsze czytanie tak ważnego projektu, powinno odbyć się na sali plenarnej Sejmu, a nie na posiedzeniu komisji sprawiedliwości prowadzonym "przez byłego prokuratora PRL Stanisława Piotrowicza".



W poniedziałek posłanka Nowoczesnej poinformowała, że złożyła dwa wnioski: do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego oraz do Stanisława Piotrowicza o przeprowadzenie pierwszego czytania projektu na sali plenarnej Sejmu. Jak dodała, to na forum plenarnym Sejmu przeprowadza się pierwsze czytania projektów ustaw regulujących ustrój władz publicznych. Takim projektem jest właśnie projekt PiS noweli ustawy o SN.

"Działania o charakterze obstrukcyjnym"

Nie podzielam zdania posłów Nowoczesnej, że pierwsze czytanie noweli ustawy o SN powinno się odbyć na sali plenarnej Sejmu; domaganie się tego, wpisuje się w działania o charakterze obstrukcyjnym zatrzymania reformy sprawiedliwości - tak sprawę komentuje

szef komisji sprawiedliwości Stanisław Piotrowicz (PiS). Marszałek Sejmu skierował poselski projekt ustawy do pierwszego czytania w komisji sprawiedliwości i praw człowieka i dziś rozpoczniemy dyskusję na temat tego projektu - podkreślił poseł PiS.



W jego ocenie politycy opozycji podejmują wszelkie wysiłki, by zatrzymać reformę wymiaru sprawiedliwości. Domaganie się (tego), ażeby pierwsze czytanie odbywało się na forum plenarnym nie zmierza do tego, ażeby była lepsza i szersza debata, natomiast wpisuje się to w działania o charakterze obstrukcyjnym zatrzymania reformy, wydłużenia w czasie - ocenił szef komisji sprawiedliwości.

