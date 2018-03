Nie doszło do ujawnienia tożsamości byłej funkcjonariuszki Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego podczas posiedzenia sejmowej komisji do spraw Amber Gold. Jak dowiedzieli się reporterzy RMF FM, szef ABW wysłał w tej sprawie specjalnej pismo, które trafiło do wszystkich członków komisji. O wyjaśnienie tej sprawy do szefa ABW zwróciła się przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman. To agencja w całości odpowiada bowiem za ochronę swoich funkcjonariuszy: za techniczną stronę utajnienia ich wizerunku i głosu. „Liczę na to, że szef ABW potraktuje tę sprawę bardzo poważnie” - mówiła wcześniej dziennikarzowi RMF FM.

