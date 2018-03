​Dekonspiracja agentki Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego podczas posiedzenia komisji śledczej ds. Amber Gold. W czasie przesłuchania świadek miała pozostać anonimowa, jednak jej głos nie został zniekształcony.

Funkcjonariuszka ABW podczas przesłuchania przez sejmową komisję śledczą ds. Amber Gold. / Radek Pietruszka / PAP

Przyczyna tego incydentu będzie dopiero wyjaśniana. Obsługą techniczną przesłuchań tego rodzaju zajmuje się sama Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Niezmieniony głos funkcjonariuszki operacyjnej ABW wybrzmiał zanim zadziałało oprogramowanie lub urządzenia do jego zniekształcania. W ten sposób kilkanaście zdań agentki było słyszalnych, zanim zareagowali posłowie z komisji i przerwali posiedzenie.

Wizerunek, czyli również głos pani funkcjonariusz, poszedł w świat. Został niejako podany na tacy wszystkim - komentuje poseł Krzysztof Brejza.

Posłowie opozycji składają zawiadomienie do prokuratury, a szefowa komisji Małgorzata Wasserman wezwała szefa ABW do natychmiastowych wyjaśnień w sprawie tego, co zawiodło. Komisja ma się też zwrócić do Biura Analiz Sejmowych o opinię prawną na temat tego, czy doszło do częściowego ujawnienia wizerunku świadka.

Dzisiejsze posiedzenie komisji zostało odłożone. Przed jutrzejszym mają być wykonane dodatkowe testy.

Przesłuchanie świadka - agentki ABW - zostało z kolei odłożone do 9 kwietnia.