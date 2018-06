We wtorek zbierze się sejmowa komisja śledcza ds. Amber Gold. Po godz. 10 w trybie niejawnym zostanie przesłuchany były funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu Dariusza Palczewski. Po południu, już na posiedzeniu otwartym zeznania złożyć ma były szef BOR gen. Marian Janicki.

Marian Janicki / Stanisław Rozpędzik / PAP