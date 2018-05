Krasnystaw na Lubelszczyźnie będzie tym razem Twoim Miastem w Faktach RMF FM! Tak zdecydowaliście w głosowaniu na RMF 24. Już w sobotę o lokalnych atrakcjach i ciekawostkach opowie nasz reporter. Nie zabraknie także atrakcji z okazji Dnia Matki.

W tym tygodniu mogliście też głosować na Przemków, Sławę, Kock, Sępólno Krajeńskie i Koronowo.

/

Krasnystaw otrzymał prawa miejskie na mocy aktu Władysława Jagiełły z 1394 roku. Rozwijał się dzięki położeniu na ważnym trakcie handlowym prowadzącym na Pomorze. Dziś miasto słynie z ogólnopolskiego święta chmielarzy. Warto odwiedzić kościół św. Franciszka Ksawerego czy zespół klasztoru augustianów.

O tych i wielu innych atrakcjach opowiemy już w sobotę. Nie zabraknie też atrakcji z okazji Dnia Matki. Zapraszamy całe rodziny i mamy z dziećmi! Słuchajcie też sobotnich Faktów już od godz. 8.

Wy decydujecie - my jedziemy!

Nasi reporterzy co tydzień, w każdą sobotę, odwiedzają miasto, które wskażecie w głosowaniu na RMF 24! Cały czas czekamy też na kolejne Wasze zgłoszenia. Może następnym razem przyjedziemy właśnie do Was? Wystarczy w poniższym formularzu wpisać trzy argumenty, dlaczego to właśnie w Waszym mieście powinien zaparkować żółto-niebieski wóz satelitarny RMF FM! Zapraszamy!