Na gdańskim Cmentarzu Srebrzysko rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe zmarłej 22 czerwca Olgi Krzyżanowskiej - działaczki opozycyjnej w czasach PRL, a po 1989 roku m.in. senator i posłanki na Sejm, którego była też wicemarszałkiem.

Krzyżanowska zostanie pochowana w Alei Zasłużonych na gdańskim Cmentarzu Srebrzysko. Pogrzeb poprzedziło nabożeństwo żałobne odprawione w gdańskiej Bazylice św. Mikołaja.

Uroczystości pogrzebowe Olgi Krzyżanowskiej na Cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku / Adam Warżawa / PAP

W pogrzebie udział biorą m.in. były prezydent Bronisław Komorowski z małżonką Anną, były marszałek Senatu, a dziś wicemarszałek izby wyższej - Bogdan Borusewicz, Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) Adam Bodnar, była RPO Irena Lipowicz, prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, przedstawiciele środowisk kombatanckich, wojskowych i harcerze, europoseł Janusz Lewandowski, Bogdan Lis, Jacek Taylor, Jerzy Borowczak, Henryka Krzywonos- Strycharska, Aleksander Hall i Jerzy Osiatyński.

Były prezydent Bronisław Komorowski przemawia podczas uroczystości pogrzebowych Olgi Krzyżanowskiej na Cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku / Adam Warżawa / PAP

Krzyżanowska urodziła się 10 września 1929 r. w Warszawie. Była córką podpułkownika Aleksandra Krzyżanowskiego (ps. Wilk) - dowódcy Armii Krajowej na Wileńszczyźnie i Janiny Krzyżanowskiej - kapitana Armii Krajowej i komendantki powstańczego szpitala. W czasie II wojny światowej także Olga - wówczas nastolatka, należała do Szarych Szeregów, a za swoją działalność została odznaczona Krzyżem Walecznych.

Córka Olgi Krzyżanowskiej - Magdalena i wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz / Adam Warżawa / PAP

Po wojnie ukończyła Akademię Medyczną w Gdańsku, pracowała m.in. w szpitalach w Pucku i Gdańsku. W 1980 r. wstąpiła do "Solidarności", zasiadała w Krajowej Komisji Koordynacyjnej Służby Zdrowia.



Od 1989 r. do 2001 była posłem na Sejm: reprezentowała w nim Komitet Obywatelski, Unię Demokratyczną a następnie Unię Wolności. Przez dwie kadencje pełniła funkcję wicemarszałka izby niższej. Między 1990 a 1993 r. reprezentowała też polski Sejm w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. W 2001 r. została wybrana do Senatu, w którym reprezentowała Blok Senat 2001.



Krzyżanowska działała też m.in. w Kongresie Kobiet, pełniąc w jego gabinecie cieni funkcję "ministra zdrowia". Przez wiele lat była przewodniczącą Rady Fundacji Filmowej Armii Krajowej oraz członkinią rady Fundacji im. Stefana Batorego.



W 2010 i 2015 r. należała do komitetu poparcia starającego się o prezydenturę Bronisława Komorowskiego. Wśród przyznanych Krzyżanowskiej odznaczeń, poza Krzyżem Walecznych, znalazło się odznaczenie Za Zasługi dla Praw Człowieka przyznawane przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.



Była żoną Jerzego Krzyżanowskiego, profesora nauk technicznych, byłego dyrektora Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku.

