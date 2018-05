Za niespełna miesiąc w Moskwie polska reprezentacja rozegra pierwszy mecz podczas piłkarskich mistrzostw świata w Rosji. Mecz z Senegalem odbędzie się na stadionie "Spartaka". Mundial rozpocznie się 14 czerwca, kiedy na stadionie Łużniki w Moskwie gospodarze zmierzą się z Arabią Saudyjską. Szef komitetu ds. sportu we władzach rosyjskiej stolicy Nikołaj Gulajew zapewnia, że Moskwa jest w pełni przygotowana do mistrzostw świata w piłce nożnej, gotowa jest infrastruktura sportowa, w tym najważniejsza arena mistrzostw – stadion Łużniki.

Rywalami Polaków w grupie H będą kolejno: Senegal (19 czerwca w Moskwie), Kolumbia (24 czerwca w Kazaniu) i Japonia (28 czerwca w Wołgogradzie).

Pierwszy mecz rozegramy będzie na stadionie "Spartaka". To druga arena mistrzostw świata położona w Moskwie. Zaawansowany technologicznie obiekt pokrywają setki tafli szkła o kształcie umieszczonego w herbie klubu diamentu. To jedyny obiekt mundialu zbudowany z prywatnych pieniędzy. Klub piłkarski ogłosił publiczną zbiórkę. Stadion może pomieścić 45 tysięcy kibiców.

Stadion Spartaka w Moskwie RMF FM

Jednak najważniejsza arena mundialu to "Łużniki", stadion o 60-letniej historii. Otwarty został w 1956 roku, służył w ZSRR do przeprowadzania spartakiad. Przez dekady był miejscem rozmaitych zawodów, nie tylko piłkarskich. Przeżył burzliwe dzieje w latach 90. Po upadku żelaznej kurtyny, gdy do Rosji zaczęły przyjeżdżać gwiazdy muzyki zachodniej, tu odbywały się koncerty - m.in. pierwszy w Rosji koncert Michaela Jacksona we wrześniu 1993 roku. Ale też, wraz z przemianami wolnorynkowymi, na terenie kompleksu rozgościł się bazar. A równocześnie wciąż na stadionie odbywały się mecze.

Po kilkuletniej gruntownej rekonstrukcji stadionu dzisiaj za jego historyczną fasadą kryje się "zupełnie nowy obiekt inżynieryjny i sportowy" - podkreśla Julia Żurkina z władz kompleksu olimpijskiego Łużniki.

Zmieniono geometrię trybun, przedłużono konstrukcję zadaszenia, zbudowano specjalne schody, które mogą zapewnić szybką ewakuację areny. Łużniki mieszczą teraz 81 tysięcy widzów, przygotowano miejsca dla osób niepełnosprawnych i loże dla VIP-ów. Trybuny zbliżono do boiska, poprzez likwidację niegdyś istniejącej bieżni lekkoatletycznej. Gama kolorystyczna nowoczesnych krzesełek, w różnych odcieniach czerwieni, nawiązuje do barwy murów Kremla.

Stadion Łużniki w Moskwie RMF FM

Po raz pierwszy na Łużnikach jest też prawdziwa murawa. Wcześniej próby wyhodowania naturalnej nawierzchni kończyły się fiaskiem, trawa nie przyjmowała się m.in. dlatego, że zadaszenie stadionu nie pozwalało jej "oddychać". Obecna murawa powstawała przez dwa lata, a pod nią znajduje się rozległy system nawadniania, drenów i podgrzewania. Murawa została także przeszyta specjalnymi syntetycznymi nićmi, aby zwiększyć jej wytrzymałość w czasie gry.

Na rekonstrukcję Łużników władze Moskwy wydały ze stołecznego budżetu około 22 mld rubli (ok. 360 mln USD).

Będzie tam pomagać kibicom ponad 1000 wolontariuszy. Będziemy pomagać w dotarciu do swoich miejsc. Mamy za zadanie budzić pozytywne emocje, by cieszyć się tym piłkarskim świętem - mówiła korespondentowi RMF FM wolontariuszka Alina Dobrolubowa.

To całkowicie przebudowany stadion olimpijski mogący przyjąć 81 tysięcy osób. To na nim odbędzie się mecz otwarcia i finał mundialu.

