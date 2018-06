Stacje ładowania pojazdów elektrycznych. 40 nowoczesnych kamer monitoringu miejskiego. I specjalna aplikacja, która ułatwi znalezienie miejsca na miejskich parkingach. Takie nowości do końca roku pojawią się w Kazimierzu Dolnym. Miasto, które rocznie odwiedza milion turystów, zostało ogłoszone dziś pokazowym Smart City – miastem inteligentnym. Jego burmistrz podpisał list intencyjny dotyczący zbudowania tam najbardziej zaawansowanego technologicznie miasta w Polsce.

Kazimierz Dolny miastem inteligentnym / Michał Dobrołowicz / RMF FM

Mamy wiedzę i kompetencje, aby być partnerem samorządów i oferować im kompleksowe rozwiązania z zakresu Smart City. Do realizacji pierwszego takiego projektu zaprosiliśmy Kazimierz Dolny, jedno z najbardziej znanych i atrakcyjnych turystycznie miast w Polsce - powiedział w czasie uroczystego podpisania listu intencyjnego Andreas Maierhofer, prezes T-Mobile Polska. Już w przyszłym roku zaoferujemy miastu, jego mieszkańcom i odwiedzającymi go turystom 12 usług z zakresu Smart City, na które złoży się blisko 700 instalacji - dodaje Maierhofer.

Kazimierz Dolny to 4000 mieszkańców i ponad 1 milion turystów odwiedzających nasze miasto każdego roku. Dzięki współpracy z T-Mobile uzyskamy narzędzia, które pozwolą na lepsze zarządzanie miastem, podniosą jakość życia mieszkańców, przyniosą ułatwienia dla turystów a także pozwolą na oszczędności w budżecie - komentuje burmistrz Kazimierza Dolnego Andrzej Pisula. Jest dla mnie powodem do dumy, że nasze miasto nie tracąc swojego spójnego historycznego wyglądu, wykona skok w przyszłość, stając się jednym z liderów innowacji w Polsce - dodaje.

Kazimierz Dolny jest jednym z najpopularniejszych turystycznie miejsc w Polsce, które przyciąga turystów przede wszystkim fantastyczną architekturą i wspaniałymi widokami. Projekt realizowany jest z miastem i dla miasta, dlatego na każdym etapie będzie on konsultowany z konserwatorem zabytków.

Realizacja będzie najbardziej zaawansowanym tego typu rozwiązaniem w Polsce. Celem współpracy między Kazimierzem Dolnym a T-Mobile jest poprawa jakości i dostępności usług telekomunikacyjnych w mieście, a także zastosowanie rozwiązań służących bezpośrednio mieszkańcom, wspierających administrację lokalną w zarządzaniu miastem i komunikacji z mieszkańcami, a także pozwalających na poradzenie sobie z wyzwaniami wynikającymi ze wzmożonego ruchu turystycznego.

Projekt Smart City w Kazimierzu Dolnym to pokaz możliwości technologicznych i organizacyjnych T-Mobile. Chcemy w ten sposób wysłać jasny sygnał do włodarzy miast w całej Polsce, że mają w nas partnera, z którym mogą budować przyszłość swoich społeczności - powiedział Andreas Maierhofer.

Inwestycja w Kazimierzu Dolnym realizowana będzie jeszcze w 2018 roku, tak aby jak najszybciej przygotować większość planowanych rozwiązań.

Liczę, że inteligentne miasto zmniejszy korki w mieście. Dzięki specjalnej aplikacji dowiem się, którędy mam jechać, żeby szybko dotrzeć do pracy, gdzie zaparkuję. Obserwujemy jako mieszkańcy, co dzieje się w weekendy, ilu ludzi tu przyjeżdża, jeżeli to miałoby pomóc, to byłoby świetne rozwiązanie. Na Smart City czekają osoby, które wożą tutaj turystów. Łatwiej zlokalizowane mogłyby być turystyczne busy, które wożą tutaj turystów - komentują mieszkańcy Kazimierza Dolnego w rozmowie z reporterem RMF FM.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, pełen zakres usług będzie testowany i komercjalizowany od początku 2019 roku.W ramach zawartego porozumienia rozwijane będą projekty z zakresu:

- inteligentnego oświetlenia ulicznego, parkingów, przystanków autobusowych, totemów i ławek miejskich - ponad 500 instalacji

- monitoringu miejskiego - ponad 40 kamer

- miejskich rowerów i pojazdów elektrycznych - ponad 60 rowerów i pojazdów

- ładowania pojazdów elektrycznych - 3 stacje

- sieci Wi-Fi hot spot - ponad 40 punktów

- monitoringu jakości powietrza - 2 stacje monitoringu.

Dodatkowo projekt zakłada zintegrowanie z systemem Smart City aplikacji miejskiej, która ułatwi korzystanie z atrakcji turystycznych i zastosowanych rozwiązań, jak również przygotowanie panelu administracyjnego dla władz lokalnych, integrującego informacje statystyczne z działania poszczególnych rozwiązań. T-Mobile wykona również szereg analiz z zakresu Big Data, które mogą pomóc podejmować decyzję w zakresie zadań inwestycyjnych czy promocyjnych miasta.