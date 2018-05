Zaparkowane auta na zakazie, zastawione wjazdy , auta na chodnikach czy trawnikach w Ojcowskim Parku Narodowym. W każdy weekend policja jest wzywana na wiele interwencji do Ojcowa i Pieskowej Skały.

/ foto. Policja Kraków /

Krakowska policja apeluje, by zanim pójdziemy na spacer po Ojcowie i Pieskowej Skale, rozważyliśmy dokładnie, gdzie zostawić auto.

Przypomina, by nie parkować w okolicy Kaplicy na Wodzie, rejonie skrzyżowania w Ojcowie oraz drogi w kierunku Złotej Góry.

/

Policja przypomina, że w okolicy kaplicy są parkingi, ale kierowcy - niestety dla własnej wygody - nie korzystają z dostępnych miejsc parkingowych i chcą dojechać do samego centrum Ojcowskiego Parku Narodowego, parkują pojazdy wzdłuż drogi. Już posypały się mandaty.

/ foto. Policja Kraków /

Policja przypomina o parkingu przy polu namiotowym na Złotej Górze. Parking ten posiada ponad 200 miejsc parkingowych. Przejście z tego parkingu do centrum Ojcowa zajmuje ok. 20 min. (szlak czarny, obok domu wycieczkowego "Zosia") lub ok. 40 min. Doliną Sąspowską (szlak początkowo zielony, później żółty). Na terenie Parku znajduje się również parking w Pieskowej Skale, kilka tego typu obiektów zlokalizowanych jest też w otulinie w bezpośrednim sąsiedztwie Parku.

(j.)