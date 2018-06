Dla tych, którzy się jeszcze zastanawiają, jak oglądać mundial, mamy prostą radę: razem. Razem z najbliższą osobą. To sugestia oparta na najnowszych doniesieniach naukowców, opisanych na stronie internetowej czasopisma "Heart". W przeglądowej pracy, analizującej wyniki ponad 30 prac naukowych, prezentują oni kolejne dowody na to, że małżeństwo przedłuża życie, zmniejszając ryzyko chorób układu krążenia. Ryzyko zawału serca czy udaru mózgu u osób samotnych, singli lub rozwiedzionych, okazuje się większe nawet o 40-55 procent. Trzymajmy się więc razem, nawet dla mundialu nie ma co ryzykować...

REKLAMA