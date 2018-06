Po 9 miesiącach ciężkiej pracy studenci Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej zaprezentowali nowe auto wyścigowe. To już piąty bolid skonstruowany przez zespół Cerber Motorsport, który już w lipcu i w sierpniu weźmie udział w zawodach we Włoszech, na Węgrzech i w Czechach.

Nowy bolid jest lżejszy od poprzednika o 10 kilogramów, rozwija prędkość 100 km/h w 3,3 sekundy, ma hybrydową konstrukcję nośną złożoną z włókna węglowego i stali oraz nowy pakiet aerodynamiczny, m.in. zmodyfikowane skrzydło przednie i przesunięty środek ciężkości.

W pojeździe CMS-05 podjęliśmy wyzwanie - zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy hybrydową konstrukcję nośną. Przednia część ramy, tzw. monocoque, to element wykonany z włókna węglowego oraz przekładki aluminiowej w formie plastra miodu, natomiast tylna cześć pozostała stalowa ze względu na ciepło, które generuje silnik. Finalnie udało się zredukować masę konstrukcji nośnej aż o 22 proc. oraz zwiększyć sztywność skrętną ramy o 28 proc. To wszystko wpłynie na szybkość, precyzję prowadzenia oraz uzyskiwane czasy okrążeń. Zaprojektowana przez nas skrzynia biegów zapewni odpowiednie przyśpieszenie. Nasz kierowca będzie w stanie z wysokości kierownicy balansować rozkładem siły hamowania pomiędzy przednią a tylną osią. Ponadto może aktywować system kontroli startu oraz automatyczną zmianę biegów - mówi inż. Grzegorz Chilimoniuk, koordynator działu podwozia w zespole Cerber Motorsport.



Nowy bolid to efekt wspólnej pracy prawie 40 osób. Od projektowania, przeprowadzania symulacji, obliczeń, po wykonanie poszczególnych elementów, składanie układów w całość - każdy z członków zespołu Cerbera miał tu swój udział i okazję, żeby sprawdzić wiedzę inżynierską w praktyce. Większość elementów bolidu to rozwiązania autorskie, zaprojektowane przez poszczególne osoby lub całe działy.



Najnowszym bolidem zachwycał się Włodzimierz Zientarski, dziennikarz zajmujący się tematyką motoryzacyjną: To jest oszałamiający projekt! Kiedy patrzę na to, co możecie zrobić przy swoich skromnych finansach - to jesteście najwięksi na świecie. Zespoły, które startują na zawodach Formuła Student, są sponsorowane przez potężne koncerny motoryzacyjne. Wy nie macie tych możliwości, za to macie to, co jest absolutnie najważniejsze: pomysły i entuzjazm. Bardzo liczę na to, że wasze talenty błysną w świecie.



Zespół Cerber Motorsport wraz z nowym pojazdem CMS-05 planuje wziąć udział w tym sezonie w 3 zawodach z cyklu Formula Student. Najbliższe to Formula SAE Italy 2018 na torze Ricardo de'Melegari, Varano (11-15 lipca). W poprzednim sezonie na zawodach we Włoszech bolid Politechniki Białostockiej znalazł się 3-krotnie w TOP 10 konkurencji dynamicznych (3. miejsce Sid Pad, 6. miejsce Acceleration i 9. miejsce Autocross). Z prezentacją biznesową - jedną z konkurencji statycznych - uplasował się na 10. miejscu. Z Włoch zespół pojedzie na Formula Student East 2018 na torze Zalaegerszeg Automotive Proving Ground, Węgry (18-22 lipca). W tych zawodach zespół studentów z Politechniki Białostockiej weźmie udział po raz pierwszy. Formula Student Czech Republic 2018 na torze Autodrom Most odbędą się w terminie 31 lipca - 4 sierpnia. Na zawodach w Czechach w ubiegłym sezonie drużyna z PB zajęła 2. miejsce w konkurencji statycznej Cost Event oraz 5. miejsce w konkurencji dynamicznej Skid Pad.



Parametry techniczne CMS-05:

- masa ok. 195 kg

- zmodyfikowany, motocyklowy silnik Honda CBR 600 RR

- moc: 85KM

- moment obrotowy: 62 Nm

- zmodyfikowana skrzynia biegów

- przyspieszenie od 0 do 100 km/h poniżej 3,5 sek.

- niezależne zawieszenie z pełną regulacją geometrii

- kolektor wydechowy wykonany z tytanu

- zbiornik paliwa, elementy układu chłodzenia hamulców oraz kolektor dolotowy wykonany w druku 3D

- dedykowane do Formuly Student, magnezowe felgi OZ mocowane na centralną nakrętkę.

(j.)