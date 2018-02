Nie wystarczy połknąć żuka, trzeba go jeszcze strawić. W przypadku żuka z gatunku Pheropsophus jessoensis zadanie to może okazać się ponad siły przeciętnej ropuchy. Czasopismo "New Scientist" prezentuje na swoich stronach internetowych wyniki badań japońskich naukowców, pokazujących że w blisko połowie przypadków ropuchy z gatunku Bufo muszą w końcu żuka wypluć, czasem nawet po kilkudziesięciu minutach. Wszystko ze względu na wydzielaną przez owada w chwili zagrożenia toksyczną ciecz.

