Netflix zaprezentował zestawienie "pierwszego razu" z seryjnym oglądaniem w Polsce. Pod pojęciem seryjne oglądanie rozumie się obejrzenie co najmniej jednego sezonu serialu w ciągu 7 dni od rozpoczęcia. Ponad 90 proc. użytkowników Netflix, którzy korzystają z serwisu co najmniej od roku, pierwsze seryjne oglądanie ma już za sobą. W czołówce jest "Stranger Things", "Narcos" i "House of Cards".

Według danych Netflixa pierwsze zauroczenia serialami większość z nas przeżywa z niegrzecznymi chłopcami (i dziewczynami). Widzowie z Polski najczęściej rozpoczynają swoją przygodę z seryjnym oglądaniem od serialu "Stranger Things". Wysoko w rankingu plasują się także takie tytuły jak: "Narcos", "Breaking Bad" czy "Orange Is the New Black".

Nietrudno jest też wciągnąć się w historie, które przedstawiają mnóstwo silnych kobiecych charakterów, jak w "Orange is The New Black", czy tych stawiających przed nami wiele trudnych pytań jak "Trzynaście powodów". Na końcu finałowej dziesiątki pojawiły się przygody ekscentrycznego naukowca i jego rozchwianego emocjonalnie wnuka, czyli serial "Rick and Morty" (miejsce 9.) oraz historia panowania królowej Elżbiety II przedstawiona w "The Crown" (miejsce 10.) - powiedziała naszemu reporterowi Łucja Dzierżak z Netflix.

Widzowie na całym świecie rozpoczynają swoją przygodę z seryjnym oglądaniem do 12 dni od rejestracji w serwisie Netflix. W Polsce bardzo szybko zaczyna się seryjne oglądanie, bo już po 3 dniach.

10 najpopularniejszych seriali na Netflix, od których widzowie w Polsce rozpoczęli swoją przygodę z seryjnym oglądaniem:

1. Stranger Things

2. Narcos

3. House of Cards

4. Breaking Bad

5. Orange Is the New Black

6. Trzynaście powodów

7. Wikingowie

8. The 100

9. Rick and Morty

10. The Crown