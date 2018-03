W wieku 79 lat zmarł Piotr Janczerski, wokalista m.in. zespołów Niebiesko-Czarni i No To Co oraz autor tekstów piosenek. Informację o śmierci artysty potwierdził menedżer No To Co Aleksander Kawecki.

Piotr Janczerski /Bartłomiej Banaszak /PAP

