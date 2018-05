Koncert muzyki Krzysztofa Pendereckiego zainaugurował we wtorek wieczorem w Katowicach w sali koncertowej NOSPR 11. edycję Festiwalu Muzyki Filmowej. Kompozytor jest gościem specjalnym festiwalu .

Na zdj. Krzysztof Penderecki / Jacek Turczyk / PAP

W sali koncertowej NOSPR w Katowicach zabrzmiały takie arcydzieła, jak Tren - Ofiarom Hiroszimy, Polymorphia, fragment Symfonii nr 2 "Wigilijnej" oraz Passacaglia z Symfonii nr 3. W programie znalazła się także orkiestrowa aranżacja Kwartetu smyczkowego nr 3, dzieła autonomicznego, ale jednocześnie silnie powiązanego z jego wątkiem filmowym. Jest on bowiem skonstruowany jako łańcuch wariacji na temat "Out of the Ruins", hipnotyzującego i przepięknego soundtracku Nymana do dokumentu BBC o trzęsieniu ziemi, które miało miejsce w Armenii w 1988 roku. Wieczór dopełnił Koncert na trąbkę i orkiestrę smyczkową autorstwa amerykańskiego zdobywcy Oscara i pierwszego laureata Nagrody Kilara, Elliota Goldenthala.

Koncert Penderecki2Cinema zostanie powtórzony w środę w Krakowie, w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Koncert jest częścią krakowskich obchodów jubileuszu 85. urodzin K. Pendereckiego organizowanych przez Miasto Kraków.

FMF to jeden z najważniejszych festiwali muzyki filmowej na świecie, organizowany przez Krakowskie Biuro Festiwalowe oraz RMF Classic. Specjalnymi gośćmi imprezy będą - oprócz Krzysztofa Pendereckiego - Agnieszka Holland, Elliot Goldenthal i Antoni Komasa-Łazarkiewicz.

O niepowtarzalności Festiwalu Muzyki Filmowej decyduje unikalne łączenie najwyższej jakości interpretacji muzyki filmowej wykonywanej przez czołowych muzyków i orkiestry w połączeniu z wysokiej jakości obrazem filmowym. Monumentalne widowiska muzyczno - filmowe wyróżniają się śmiałością produkcyjną, innowacyjnością w sferze technologii dźwięku i obrazu, ale również rozmachem wykonawczym i wysokim poziomem artystycznym prezentowanych dzieł. Festiwal wyróżnia również coroczna obecność najwybitniejszych twórców i kompozytorów. Wydarzenia te nie mają sobie równych w Europie, również ze względu na różnorodną i liczną publiczność.

W przeszłości na festiwalu gościli m.in. zdobywcy Oscara: Elliot Goldenthal, Tan Dun, Howard Shore, Jan AP Kaczmarek, wybitni kompozytorzy Joe Hisaishi, Shigeru Umebayashi, Don Davis, Alberto Iglesias, Trevor Morris, Michał Lorenc, Wojciech Kilar, Reinhold Heil, Jonny Klimek, Abel Korzeniowski, Eric Serra, reżyserzy: Tom Tykwer, Julie Taymor, Tomas Alfredson. Festiwal słynie przede wszystkim z produkcji symultanicznych tzw. film live in concert prezentujących wielkie produkcje filmowe z muzyką wykonywaną na żywo przez wielkie składy orkiestrowe, a także z ekskluzywnych gali muzyki filmowej gromadzących największe osobowości świata wielkiego ekranu.



