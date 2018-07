Poznaliśmy obsadę sensacyjnej, szpiegowskiej megaprodukcji "Kurier". W nowym filmie Władysława Pasikowskiego w rolę Jana Nowaka-Jeziorańskiego wcieli się urodzony we Francji Filip Tłokiński. Julie Engelbrecht oraz Patrycja Volny zagrają łączniczki. Zdjęcia właśnie ruszyły, premiera filmu w pierwszym kwartale 2019 roku.

Emocje są niesamowite. Pierwsze wrażenie to było lekkie niedowierzanie, a potem pięć minut przerażenia. Czy ja to w ogóle udźwignę? Ale postanowiłem zawalczyć - opowiada w RMF FM Filip Tłokiński. Dla mnie to film o misji. I o odwadze - dodaje aktor, który gra postać Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

Łączniczkę Marysię zagra Patrycja Volny. Moja bohaterka jest wierna zasadzie, że walczyć dla kraju, to nie jest obowiązek tylko przywilej - podkreśla aktorka.

To nie jest typowa biografia tylko sensacyjna, szpiegowska megaprodukcja inspirowana życiem Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Twórcy filmu chcą opowiedzieć historię człowieka, którego misja ma zdecydować o losach Polski.

W filmie zobaczymy też Mirosława Bakę, Rafała Królikowskiego, Tomasza Schuchardta, Adama Woronowicza, Jana Frycza, Zbigniewa Zamachowskiego, Wojciecha Zielińskiego, Grzegorza Małeckiego i Cezarego Pazurę. Za scenariusz i reżyserię odpowiada Władysław Pasikowski. Producentami są Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Scorpio Studio, które ma na koncie m.in. film "Jack Strong" z Marcinem Dorocińskim w roli Ryszarda Kuklińskiego. Autorką zdjęć jest mieszkająca w Los Angeles Magdalena Górka. Małgorzata Braszka przygotowała kostiumy, Janusz Kaleja robi charakteryzację, a za scenografię odpowiada Wojciech Żogała.

Zmarły w 2005 roku legendarny Kurier z Warszawy, z okupowanej stolicy wywiózł m.in. mikrofilmy dokumentujące Powstanie Warszawskie. Ten film będzie opowiadał o okupacji niemieckiej w Warszawie. Będzie się dział w kilku planach, będzie się dział w Londynie i w Warszawie - mówi w RMF FM Jan Ołdakowski. Jak dodaje dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego i współproducent filmu - ekipie zostało jeszcze ok. 40 dni zdjęciowych.

Zdjęcia były już kręcone w Łodzi, będą jeszcze kręcone w Warszawie, Częstochowie i w okolicach Krakowa. 7 sierpnia w Muzeum Powstania Warszawskiego odbędzie się casting na powstańców i młodych żołnierzy Armii Krajowej. Kandydaci muszą mieć od 18 do 24 lat.

