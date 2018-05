Kto zdobędzie Złotą Palmę na festiwalu w Cannes? Dowiemy się tego już dziś wieczorem. Wśród faworytów wymieniana jest m.in. "Zimna wojna" Pawła Pawlikowskiego.

Jednym z filmów, który według dziennikarzy ma szanse na Złotą Palmę, jest "Kafarnaum" w reżyserii Nadine Labaki. To historia chłopaka, który pozwał swoich rodziców za to, że się urodził. Pochodząca z Libanu Labaki jest jedną z trzech kobiet walczących o Złotą Palmę.



Kolejny faworyt to "Dogman" Matteo Garrone. Eric Neugoff z "Le Figaro" ocenił, że film o życiu fryzjera dla psów w prowincjonalnym miasteczku "skacze widzowi do gardła" i był "groźnym warknięciem" w oczekiwaniu na nagrodę. Nie tylko ten krytyk filmowy uważa, że wykonawca tytułowej roli Marcello Fonte "ustawił się w kolejce do nagrody za najlepszą rolę męską".



Wśród obrazów, które mogą zostać docenione przez jurorów jest też "Lato" Kiriłła Sieriebriennikowa, którego nie ma w Cannes, bo jest w rosyjskim areszcie domowym. To czarno-biała opwowieść o muzyce, Leningradzie i latach 80.





W gronie faworytów od samego początku wymieniana jest też "Zimna wojna" Pawła Pawlikowskiego. Krytycy przypominają, że obraz został nagrodzony długą owacją na stojąco i oceniają, że można go już traktować jako potencjalnego kandydata do zdobycia Oscara dla filmu nieanglojęzycznego.

"Zimna wojna" będzie miała polską premierę już 8 czerwca. Główne role grają Joanna Kulig i Tomasz Kot. W obsadzie są m.in. Agata Kulesza, Borys Szyc, Adam Woronowicz i Adam Ferency. "Twórcy nagrodzonej Oscarem "Idy" przeniosą nas tym razem do lat 50. i 60. XX wieku, stalinowskiej Polski i budzącej się do życia Europy. Na tym tle rozgrywa się historia wielkiej i trudnej miłości dwojga ludzi, którzy nie potrafią być ze sobą i jednocześnie nie mogą bez siebie żyć" - zapowiada dystrybutor.



Paweł przepięknie pokazał Polskę. Wrócił do domu. I dał szansę polskim aktorom na stworzenie niesamowitych kreacji - mówiła w rozmowie z Katarzyną Sobiechowską-Szuchtą Joanna Kulig. To jest rola mojego życia - podkreślała.





