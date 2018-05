15 maja na 71. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes światowa premiera filmu "Fuga" w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej. Główna bohaterka - Alicja - nie pamięta przeszłości, nie wie, kim jest. "Zastanawiałam się, czy ta kobieta będzie chciała i mogła być znowu matką i żoną" - mówi w RMF FM Gabriela Muskała. Aktorka grająca główną rolę jest jednocześnie autorką scenariusza "Fugi".

Alicja nie pamięta przeszłości, nie wie, kim jest. Kiedy po dwóch latach od zniknięcia zostaje odnaleziona przez rodzinę, nie chce wracać do dawnego, zapomnianego życia. Nie pamięta miłości do męża i synka. Z czasem do Alicji wracają urywki wspomnień, tworząc niewyraźny i niepokojący obraz tajemnicy - tego, co zdarzyło się w przeszłości. Co jest tą tajemnicą? Czy rodzące się uczucia do przed chwilą poznanych męża i syna pozwolą kobiecie zrozumieć przeszłość i zbudować szczęście swoje i rodziny?

Ta historia przyszła do mnie z programu "Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie". Zobaczyłam kobietę, która nie wiedziała, kim jest, jak się nazywa i skąd pochodzi. Jej życie było jak biała, niezapisana karta. I wtedy zadzwonił mężczyzna, który ją rozpoznał. To był jej sąsiad (...) te emocje, które zobaczyłam na jej twarzy, gdy dowiedziała się, że ma męża i dwoje dzieci były dla mnie impulsem do napisania tej historii - opowiada w RMF FM Gabriela Muskała. Mówi też, że ta historia jest bardzo uniwersalna, a ją w pisaniu sztuk i scenariuszy interesuje pamięć i tożsamość.

"Fuga" dotyka problemu "fugi dysocjacyjnej" - zaburzenia wywoływanego długotrwałym stresem i uczuciem braku szczęścia. Człowiek poddany tym emocjom może stracić pamięć, a jego mózg może stworzyć nową osobowość biegunowo odmienną od dotychczasowej. W Polsce co roku epizod fugi dysocjacyjnej dotyka kilkadziesiąt tysięcy osób.

Film "Fuga" stawia pytania o tożsamość, o to, co o niej decyduje: my sami czy nasze otoczenie? Co byśmy zrobili gdybyśmy się obudzili pewnego dnia jako tabula rasa? W filmie grają Gabriela Muskała, Łukasz Simlat, Małgorzata Buczkowska i Zbigniew Waleryś. "Fuga" to drugi film fabularny Agnieszki Smoczyńskiej, reżyserki wielokrotnie nagradzanych "Córek dancingu". Film w Cannes pokazywany jest w prestiżowej sekcji Tygodnia Krytyki Filmowej.