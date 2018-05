Gromee i Lukas Meijer nie awansowali do finału 63. Konkursu Piosenki Eurowizji. Reprezentanci Polski wykonali na scenie w Lizbonie energetyczną piosenkę "Light Me Up", ale nie przekonali jednak do siebie widzów. W czwartkowy wieczór odbył się drugi półfinał konkursu, w czasie którego wystąpili reprezentanci 18 państw.

REKLAMA