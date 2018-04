Reżyserka takich filmów, jak "W imię", "Body/Ciało" czy "Twarz” będzie przewodniczącą jury konkursu głównego podczas 11. edycji festiwalu Netia Off Camera. Razem z Giną Gershon i Thomasem Kretschmannem zdecyduje, do kogo trafi Krakowska Nagroda Filmowa – 100 000 dolarów.

Małgorzata Szumowska / Zosia Zija i Jacek Pióro / materiały promocyjne

Małgorzata Szumowska jest reżyserką, scenarzystką i producentką należącą do najciekawszych współczesnych polskich filmowców rozpoznawalnych na arenie międzynarodowej. To laureatka wielu prestiżowych nagród: zdobyła Srebrnego Lamparta na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Locarno za "33 sceny z życia". Jej "W imię ..." wyróżniono nagrodą Teddy dla najlepszego filmu fabularnego na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie, otrzymała również Srebrnego Niedźwiedzia dla najlepszego reżysera "Body/Ciało". Jest także laureatką Europejskiej Nagrody Filmowej. Film "Twarz", jej siódma pełnometrażowa fabuła, otrzymał w tym roku w Berlinie srebrnego Niedźwiedzia Grand Jury Prize. Małgorzata Szumowska nie po raz pierwszy będzie pełnić rolę jurorki. Oceniała filmy podczas 66. edycji festiwalu w Berlinie.

Do Małgorzaty Szumowskiej dołączy Gina Gershon. Międzynarodowy rozgłos zapewnił jej w udział w produkcji "Showgirls" Paula Verhoevena. Wystąpiła w "Graczu" u Roberta Altmana. Krytycy docenili jej rolę w "Brutalnych pieniądzach" braci Wachowskich i kryminale "Palmetto" Volkera Schloendorffa. Wielbiciele kina akcji wspominają jej kreację w "Bez twarzy" Johna Woo, gdzie partnerowała Johnowi Travolcie i Nicolasowi Cage'owi. Znana jest również z roli szefowej agencji detektywistycznej w serialu telewizyjnym "Snoops". Brawurowo zagrała Donatellę Versace w filmie "Versace. Geniusz, sława i morderstwo". Jest utalentowana również muzycznie. Pojawiła się w teledysku Lenny’ego Kravitza do piosenki "Again", podczas festiwalu Sudance zaśpiewała piosenkę z muzykami z zespołu Guns N’ Roses, w jednym z odcinków "Glee" zachwyciła coverem piosenki "I'm So Excited".

Thomas Kretschmann jest znany szerszej publiczności dzięki roli w "Pianiście" Romana Polańskiego. Kretschmann grał m.in. w "W rękach wroga", filmie "Głowa w chmurach" oraz słynnym niemieckim "Upadku". Został także wysłany w świat przyszłości w "Resident Evil: Apokalipsa". Doskonale sprawdził się również w roli króla Persji i Jana Pawła II.

Jury pod przewodnictwem Małgorzaty Szumowskiej oceni dziesięć pierwszych lub drugich filmów reżyserów z całego świata, pokazywanych w ramach Konkursu Głównego "Wytyczanie Drogi".