Andrzej Duda pożegnał zmarłą nagle w wieku 46 lat wokalistkę The Cranberries. "Dolores O’Riordan odeszła. Osierociła The Cranberries, ale zostawiła nam wiele pięknej muzyki" - napisał prezydent na Twitterze.

Dolores O'Riordan zmarła niespodziewanie w wieku 46 lat / WALTER BIERI / PAP/EPA

Dolores płaczemy i dziękujemy! RiP - zakończył wpis Andrzej Duda.

Do tweeta dołączył linka do piosenki The Cranberries "Dreams".

Dolores O’Riordan zmarła nagle w wieku 46 lat w Londynie, gdzie wraz z zespołem nagrywała nowy album. Przyczyna śmierci artystki nie została na razie ujawniona.

Jej agentka Lindsey Holmes napisała w oświadczeniu, że członkowie rodziny wokalistki są "zdruzgotani wiadomością" i proszą o uszanowanie ich prywatności.

O'Riordan miała trójkę dzieci.

Zespół The Cranberries, założony w Limerick w 1989 roku, zdobył międzynarodową sławę w latach 90. XX wieku dzięki takim hitom jak "Linger" i "Zombie".

Grupa wydała siedem albumów, ostatni - w kwietniu 2017 roku.

Według oficjalnej strony internetowej The Cranberries, zespół sprzedał na całym świecie 40 milionów płyt.