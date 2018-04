Animacja nagrodzona na tegorocznym festiwalu w Berlinie Srebrnym Niedźwiedziem. Ekranizacja poczytnej powieści "Dziewczyna we mgle". I słynna "Dama kameliowa" w wersji baletowej. To arcyciekawe premiery nowego tygodnia!

"Wyspa psów"

Kadr z filmu "Wyspa psów" / Imprial Cinepix / Materiały prasowe

"Wyspa psów" w reżyserii Wesa Andersona to historia 12-letniego Atariego, podopiecznego skorumpowanego burmistrza miasta Megasaki. Kiedy na mocy rozporządzenia wszystkie domowe psy zostają zesłane na wielkie wysypisko śmieci, Atari wyrusza samotnie miniaturowym turbośmigłowcem na Wyspę Psów, by odnaleźć swojego ukochanego psa Ciapka.

Japońska scenografia w całości wzięła się z japońskiego kina. Uwielbiamy Japonię i zależało nam, żeby "Wyspa psów" była wyraźnie inspirowana japońskim kinem, więc skończyło się na tym, że połączyliśmy w jedno film o psach i film japoński - mówi reżyser Wes Anderson.

Na potrzeby filmu zrobiono ręcznie około 1000 lalek: 500 psów i 500 ludzi. Wszystkie postaci miały po 5 lalek, każdą w innej skali: wyolbrzymioną, dużą, średnią, małą i XS.

Animacja została nagrodzona Srebrnym Niedźwiedziem dla najlepszego reżysera na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie 2018.

Polska premiera "Wyspy psów" już 20 kwietnia.

"Dziewczyna we mgle"

Kadr z filmu "Dziewczyna we mgle" / Loris T. Zambelli/Best Film / Materiały prasowe

Film "Dziewczyna we mgle" jest adaptacją znanej powieści o tym samym tytule. W odizolowanym od świata górskim miasteczku zaginęła szesnastoletnia dziewczyna. Rodzice są zrozpaczeni, a mieszkańcy zszokowani. Nie potrafią przyjąć do wiadomości, że porywaczem lub zabójcą może być ktoś z nich. Agent specjalny Vogel, który pojawia się na miejscu, nie ma wątpliwości, że tropi mordercę. I że jest to ktoś z miejscowych. Nie interesują go badania kryminalistyczne, odciski palców i ślady DNA. Wykorzystuje za to media i... bezpodstawnie kieruje swoje podejrzenia na nauczyciela literatury.

Dreszczowiec wyreżyserował Donato Carrisi, przenosząc na ekran własną bestsellerową powieść. W obsadzie: Toni Servillo, Jean Reno, Alesso Boni czy Greta Scacchi.

Baletowa "Dama kameliowa"

Polska premiera słynnej "Damy kameliowej" w choreografii Johna Neumeiera i z muzyką Fryderyka Chopina - 20 kwietnia na scenie Teatru Wielkiego - Opery Narodowej.

Znakomity amerykański choreograf John Neumeier, twórca i dyrektor Baletu Hamburskiego, udostępnił Polskiemu Baletowi Narodowemu swoje legendarne dzieło. To historia znana z powieści Aleksandra Dumasa syna. O wielkiej miłości paryskiej kurtyzany Małgorzaty Gautier i młodego arystokraty Armanda Duvalla.

Od 1848 roku "Dama kameliowa" została przetłumaczona na niezliczone języki, jest ikoną melodramatu i jednym z największych światowych bestselerów. Obiegła sceny teatralne w swojej wersji dramatycznej, doczekała się przeróbki operowej w "Traviacie" Giuseppe Verdiego, a z czasem także licznych ekranizacji.

Neumeier wykorzystał w swoim balecie: "Koncert f-moll", "Fantazję A-dur" na tematy polskie, "Andante spianato" i "Wielkiego Poloneza Es-dur" oraz szereg innych utworów Fryderyka Chopina. Wykonają je pianiści Krzysztof Jabłoński i Marek Bracha z towarzyszeniem Orkiestry Opery Narodowej pod dyrekcją Grzegorza Nowaka.

Spektakl przeznaczony jest dla widzów dorosłych.