"Touch Me Not" w reż. Adine Pintilie został najlepszym filmem 68. Festiwalu Filmowego w Berlinie. Polską "Twarz" w reżyserii Małgorzaty Szumowskiej nagrodzono Srebrnym Niedźwiedziem.

Złotego Niedźwiedzia za najlepszy film podczas tegorocznego 68. Berlinale, otrzymała Adine Pintilie za "Touch Me Not". Obraz to osobisty projekt badawczy twórców wokół intymności. Produkcja powstała we współpracy filmowców z Rumunii, Niemiec, Czech, Bułgarii i Francji.



Srebrnego Niedźwiedzia (Wielką Nagrodę Jury, Grand Prix Jury) decyzją jury w składzie Tom Tykwer (przewodniczący), Cecile de France, Chema Prado, Adele Romanski, Ryuichi Sakamoto i Stephanie Zacharek, otrzymała Małgorzata Szumowska za film "Twarz". Obraz, który był pokazywany w Konkursie Głównym - jak zapowiadają producenci - jest współczesną baśnią o człowieku, który stracił twarz w wypadku.



Szumowska: "Twarz" jest metaforą tego, co dzieje się obecnie w Polsce

Reżyserka odbierając statuetkę podkreśliła, że "Twarz" jest filmem szczególnie aktualnym i opowiada o problemach palących nie tylko Polskę i Europę, ale cały świat. Z kolei na konferencji prasowej po premierze obrazu Szumowska mówiła, że "Twarz" jest metaforą tego, co dzieje się obecnie w Polsce: strachu przed obcym. Odnosząc się do tego, jak film może zostać odebrany w kraju, reżyserka zauważyła, że "Polacy reagują nerwowo na krytykę polskiego społeczeństwa".



W głównej roli w filmie wystąpił Mateusz Kościukiewicz ("Wszystko, co kocham", "Matka Teresa od kotów"), aktor po raz kolejny grający u Szumowskiej i określony w 2012 roku jako wschodząca gwiazda europejskiego kina (Shooting Star). Jacek, bohater filmu, po nowatorskiej operacji wraca do rodzinnej miejscowości, ale ludzie nie wiedzą, jak go traktować, więc staje się dla nich kimś obcym.



Autorem zdjęć i współscenarzystą nagrodzonej "Twarzy" jest stale współpracujący z reżyserką operator Michał Englert, a za montaż odpowiadał nagrodzony Europejską Nagrodą Filmową Jacek Drosio. W filmie występują także m.in. Agnieszka Podsiadlik, Małgorzata Gorol, Roman Gancarczyk, Iwona Bielska, Krzysztof Czeczot i Krzysztof Ibisz. Na ekrany polskich kin obraz wejdzie 6 kwietnia.



"Twarz" to kolejny tytuł Szumowskiej pokazywany na Berlinale po "W imię...", nagrodzonym w 2013 roku m.in. nagrodą Teddy przyznawaną filmom o tematyce LGBT, oraz "Body/ciało" wyróżnionym trzy lata temu Srebrnym Niedźwiedziem dla Najlepszego Reżysera.



Film Szumowskiej był pokazywany w Konkursie Głównym m.in. obok rosyjsko-polsko-serbskiego "Dowłatowa" w reż. Aleksieja Germana. Elena Okopnaya, która odpowiadała w filmie za kostiumy i scenografię, została nagrodzona Srebrnym Niedźwiedziem za wybitne osiągnięcia artystyczne. "Dowłatowa" ze zdjęciami Łukasza Żala docenili także czytelnicy "Berliner Morgenpost".



Za najlepszą reżyserię Srebrnym Niedźwiedziem wyróżniony został Wes Anderson za film "Wyspa psów" (Isle of Dogs), powstały w koprodukcji brytyjsko-niemieckiej.



Srebrny Niedźwiedź za najlepszy scenariusz trafił do Manuela Alcali i Alonso Ruizpalaciosa za meksykański film "Museum" (oryg. Museo), z udziałem m.in. Gaela Garcii Bernala.



Srebrny Niedźwiedź im. Alfreda Bauera, nagroda specjalna dla filmu fabularnego wyznaczającego nowe perspektywy w sztuce filmowej, trafił do twórców "The heiresses" (oryg. Las heiresses) w reż. Marcelo Martinesiego. Film, który powstał we współpracy ekip z Paragwaju, Urugwaju, Niemiec, Brazylii, Norwegii i Francji, został też dostrzeżony przez najlepszą kreację żeńską: Srebrnego Niedźwiedzia dla najlepszej aktorki otrzymała Ana Brun.



Najlepszym aktorem uznano z kolei Francuza Anthony'ego Bajon, który wystąpił w filmie "The Prayer" (La priere) w reż. Cedrica Kahna.



Wcześniej, w piątek, wręczona zostało Wyróżnienie Specjalne w konkursie "Generation 14plus". Otrzymała ją Paulina Ziółkowska za krótkometrażową animację "Na zdrowie!". Tytuł znalazł się wśród 16 innych w konkursie filmów dla młodzieży, w której obrazy oceniają dwie grupy: profesjonaliści z branży filmowej, a także młodzież w wieku 7-14 lat.



"Na zdrowie!" to opowieść o tym, że w chaosie kichnięć zwiastujących epidemię najgorzej jednak jest pochorować się na siebie samego. Jury w składzie Felipe Braganca, Mark Rogers i Verena von Stackelberg oceniło polski film m.in. jako "bardzo udane, poetyckie, liryczne i zwarte dzieło sztuki".



Nagrody przyznano także za najlepsze filmy krótkometrażowe. Złotym Niedźwiedziem w tej kategorii nagrodzono film "The Men Behind the Wall" w reż. Ines Moldavsky, a Srebrnym tytuł "Imfura" w reż. Samuela Ishimwe.



Wśród Polaków, którzy odebrali na Berlinale nagrody w poprzednich latach, znaleźli się m.in. twórcy "Pokotu" Agnieszki Holland i Kasi Adamik (Nagroda im. Alfreda Bauera, 2017) i "Zjednoczonych stanów miłości" Tomasza Wasilewskiego (Srebrny Niedźwiedź za najlepszy scenariusz, 2016).



68. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Berlinale oficjalnie zakończy się w niedzielę.